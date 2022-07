Porté par Carey Mulligan et Zoe Kazan, le film sur l’enquête journalistique derrière les révélations publiques d’agressions sexuelles de la part du producteur Harvey Weinstein a diffusé ses premières images avant sa sortie en janvier 2023.

C’est l’affaire qui a bousculé le monde du cinéma et engendré une libération de la parole des femmes. En 2017, le New York Times et le New Yorker rapportent des faits d’agressions sexuelles commis par le producteur de cinéma renommé Harvey Weinstein. Menée par les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey, cette enquête révéla plus d’une décennie d’allégations pour abus sexuels à l’encontre du producteur et lança le mouvement #MeToo.

Réalisé par Maria Schrader, She Said se focalise sur les investigations des deux journalistes, interprétées par Carey Mulligan (Promising Young Woman) et Zoe Kazan (La Ballade de Buster Scruggs).

La bande-annonce revient sur le tabou autour du harcèlement sexuel, reconnu et portant ignoré. Hollywood incarne la surface visible de l’iceberg où le regard sur la femme est constamment sexualisé et sexiste depuis des décennies. Le personnage incarné par Zoe Kazan est rapidement confronté à la peur qu’ont ces femmes de libérer leur parole après autant d’années passées dans le silence de ce qui leur a été fait.

Les images s’intéressent également aux manipulations orchestrées par Harvey Weinstein pour agresser des jeunes femmes et le regard de différents hommes, convaincus qu’elles cherchaient à donner un coup de pouce à leur carrière.

She Said sera le sixième long-métrage de Maria Schrader qui a notamment réalisé la série Unorthodox pour Netflix abordant l’histoire d’une jeune femme juive ultra-orthodoxe à New York fuyant la communauté hassidique.

Au scénario, Rebecca Lenkiewicz a été chargée d’adapter le roman du même nom, écrit par les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey au sujet de leur enquête. La scénariste a coécrit Ida avec le réalisateur Pawel Pawlikowski, sur une jeune polonaise qui découvre un sombre secret de famille durant l’occupation nazie. Le film a remporté l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère en 2015.

She Said est attendu le 4 janvier 2023.

Emilie Bollache