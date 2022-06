L’actrice Kristin Scott Thomas fera ses débuts derrière la caméra avec l’adaptation du roman The Sea Change d’Elizabeth Jane Howard, porté par Scarlett Johnson.

Pour son premier film, l’actrice Kristin Scott Thomas a décidé de se lancer dans l’adaptation du roman The Sea Change, ou Une Saison à Hydra en français, paru en 1959 et centré sur un célèbre dramaturge londonien Emmanuel et sa femme aigrie, Lillian.

Encore hanté par la mémoire de leur fille décédée, le couple, au mariage mouvementé, se rend sur une île grecque isolée où les événements prendront une tournure inattendue.

Kristin Scott Thomas avait déjà déclaré en 2017 son intention de réaliser le film avec Mark Strong (Kingsman) et Anya Taylor-Joy (Split) au casting, sans autre développement depuis. Le projet donne finalement des nouvelles grâce à l’annonce de Scarlett Johansson dans ce qui devrait vraisemblablement être le rôle de Lilian.

Le script était alors écrit par Rebecca Lenkiewicz qui s’est notamment illustrée comme scénariste principale sur la série de Steve McQueen (Twelve Years a Slave), Small Axe, ainsi que le biopic Colette avec Keira Knightley. Dernièrement, Rebecca Lenkiewicz a écrit She Said de Maria Schrader (Unorthodox) avec Carey Mulligan (Promising Young Woman) qui revient sur l’enquête journalistique ayant révélé l’affaire Harvey Weinstein.

Malgré une longue carrière, Scarlett Johansson n’a décroché ses deux nominations aux Oscars qu’en 2020 pour le drame de Noah Baumbach Marriage Story et Jojo Rabbit de Taika Waititi. Elle a récemment repris son rôle de Natasha Romanoff dans Black Widow et sera prochainement dans Asteroid City de Wes Anderson.

Kristin Scott Thomas est, de son côté, une actrice renommée depuis sa performance dans Le Patient anglais en 1997 et qui lui valut une nomination aux Oscars. Elle tient actuellement le rôle de Diana Taverner dans la série à succès Slow Horses d’Apple TV+ avec Gary Oldman (Mank).

Kristin Scott Thomas et Scarlett Johansson se retrouvent après le premier succès au cinéma de cette dernière dans L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de Robert Redford sorti en 1998.

Emilie Bollache