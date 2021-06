Le long métrage de Maria Schrader, réalisatrice de Unorthodox, va retracer l’enquête des deux journalistes du New York Times qui a révélé l’affaire Weinstein et fait exploser le mouvement #MeToo. Plan B, la société de Brad Pitt, sera à la production.

Le producteur déchu de Hollywood a été condamné à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles. Ce projet de long métrage, centré sur cette affaire qui a ébranlé l’industrie du cinéma, et bien plus encore, était dans les cartons depuis trois ans et va enfin voir le jour.

Le récit retracera ainsi l’enquête qui a permis de faire tomber Harvey Weinstein. Les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey ont interviewé plusieurs femmes accusant le cofondateur de Miramax de viols, harcèlements et agressions sexuels, ce qui a conduit à sa chute.

Leur article, qui a servi de rampe de lancement pour le mouvement #MeToo, a conduit l’homme à être limogé par le conseil d’administration de The Weinstein Company. Après cette enquête du New York Times, ce sont deux actrices de la série Charmed qui se parleront avec le fameux hashtag : Alyssa Milano et Rose McGowan, avant que d’autres ne les suivent.

Selon Deadline, Carey Mulligan (Promising Young Woman) et Zoe Kazan (The Big Sick) vont incarner à l’écran ces deux enquêtrices du New York Times dans ce projet intitulé She Said, basé sur le bestseller She Said : Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, récompensé par le Prix Pulitzer.

Le projet de faire un film sur Weinstein avait été annoncé dès 2018, mais était resté au point mort pendant un long moment avant cette récente annonce. Seule la société de production avait été dévoilée, à savoir Plan B, propriété de Brad Pitt. Un projet qui ne laisse forcément pas indifférent l’acteur de Once Upon A Time in Hollywood, puisqu’il avait interdit en 1994 au producteur d’approcher sa petite amie de l’époque, Gwyneth Paltrow, harcelée sexuellement.

Ce n’est pas la première fois que les deux actrices se retrouveront ensemble. Casey Mulligan et Zoe Kazan ont joué dans la production de Broadway The Seagull de Ian Rickson en 2008. En 2018, Mulligan était dans Wildlife acclamé par la critique et que Kazan a coécrit et produit. Mais ce sera la première fois qu’elles apparaîtront ensemble à l’écran.

Le tournage de She Said, réalisé par Maria Schrader, derrière l’excellente minisérie Unorthodox, devrait démarrer cet été pour le compte de Universal Pictures.

Maxence-Yahia Lequere