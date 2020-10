Le réalisateur chilien Sebastian Lelio dirigera Scarlett Johansson dans Bride, un drame de science-fiction, librement inspiré du classique La Fiancée de Frankenstein.

C’est un genre que l’actrice et productrice semble particulièrement apprécier. Après Under the Skin, Ghost in the Shell ou encore Lucy, Scarlett Johansson revient dans une histoire de science-fiction.

Selon The Playlist, elle sera elle-même productrice aux côtés de Jonathan Lia via leur compagnie These Pictures. Il semble qu’elle ait aussi décidé personnellement du choix du réalisateur chilien Sebastian Leilo pour ce projet. Ce dernier est connu pour ses films féministes Gloria et Une femme fantastique. Une décision qui paraît logique car Bride s’annonce comme une fable sur l’émancipation féminine.

L’histoire est une relecture moderne de La Fiancée de Frankenstein : Une femme, créée par un inventeur brillant pour être une compagne idéale, rejette son créateur. Forcée de fuir, elle se confronte au monde extérieur qui ne voit qu’un monstre en elle. Dans sa quête, elle découvre sa véritable identité, ses pouvoirs surprenants et trouve la force de se recréer elle-même.

Mais peut-être qu’une autre raison a aussi poussé Johansson à travailler avec Lelio. Le réalisateur l’avait en effet défendu lors d’une controverse concernant son rôle de transgenre dans Rub and Tug de Rupert Sanders. Lelio participera donc à l’écriture aux côtés de Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, les deux créatrices de la série Orange is the new black. Ce dernier duo est prêt à réexplorer les personnages classiques de l’épouvante, car elles sont également scénaristes de The Wolfman, en projet avec l’acteur Ryan Gosling.

Bride sera distribué par le studio A24, connu pour ses films de genre exigeants, tels que The Witch ou Hérédité. Ce film entre dans le cadre d’un contrat de premier regard que le studio a signé avec Apple. Deux autres sont issus de cette association : On the rocks, le prochain de Sofia Coppola, et The Sky is Everywhere de Josephine Decker, avec Sherry Jones et Jason Segel.

Johansson, doublement nommée aux Oscars cette année pour Marriage Story et Jojo Rabbit, sera entre autres à l’affiche de Black Widow, prévu en mai 2021.

