Après de premières photos, le nouvel opus de la réalisatrice prévu pour cet automne sur Apple TV+ se dévoile encore davantage avec une bande-annonce et l’affiche officielle.

Dix-sept ans après la sortie de Lost in Translation, opus majeur de Sofia Coppola, la cinéaste retrouve Bill Murray pour On The Rocks, son prochain et huitième film situé New-York.

La comédie décrite comme des retrouvailles père-fille dans un road trip à travers la grande pomme, sera centrée sur les déboires d’une jeune femme (Rashida Jones), mère de famille et écrivaine, qui soupçonne son mari de la tromper. Cette dernière est alors forcée de renouer avec son vieux père (Murray) volage et débonnaire pour l’aider à suivre son époux et en avoir le cœur net.

À la suite de plusieurs extraits photos du long-métrage publiés en exclusivité sur Entertainment Weekly, On The Rocks se précise avec une bande-annonce mise en ligne par le distributeur A24.

Et contrairement à ce que peut laisser entendre le résumé, les scènes du trailer qui mettent en premier plan un Bill Murray en grande forme, enchaînant les saillies avec une irrésistible nonchalance, laissent entrevoir une comédie dramatique imprégnée d’émotion, sans rythme endiablé ni surenchère. Un style qui s’inscrit pleinement dans la veine de la filmographie de Coppola, abordant des sujets graves avec finesse.

Une impression que corrobore la réalisatrice, qui s’est récemment exprimée sur la préparation de son film : « Je voulais faire quelque chose qui était un peu plus léger et plus ludique avec beaucoup de cœur et de sincérité. », a déclaré cette dernière, reprise par The Film Stage.

La bande-annonce est accompagnée d’une affiche, dans l’esprit de l’aperçu livré par les premiers extraits. On y voit Bill Murray et Rashida Jones attablés dans un bar avec deux martinis, l’air dépité.

On The Rocks sortira sur Apple TV+ et dans les salles américaines en octobre. La date de sortie française et européenne n’a pas encore été annoncée.