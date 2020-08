Voici les premières photos de On the rocks, le prochain long métrage de Sofia Coppola qui retrouvera pour l’occasion Bill Murray.

Après une première collaboration très marquante dans Lost in Translation en 2003, qui aura valu l’Oscar du meilleur scénario original à Sofia Coppola et une nomination dans la catégorie du meilleur acteur à Bill Murray, le duo renoue, dix sept ans plus tard, pour On the Rocks, le huitième film de Sofia Coppola.

Pour ce projet, tourné pendant l’été 2019 à New York, la réalisatrice confie au magazine américain Entertainment Weekly : « Je n’ai jamais pensé que je pourrais refaire quelque chose avec Bill car les gens ont une telle affection pour lui et pour Lost in Translation. Je ne pourrais jamais recréer quelque chose comme ça, donc je n’ai jamais voulu y toucher ». Elle ajoute « Mais, tout ce temps a passé, j’ai adoré travailler avec lui et j’aime le voir au cinéma. Nous n’avons jamais vu Bill Murray dans ce genre de rôle, papa débonnaire et playboy. Il a fallu que je dépasse mes réticences pour montrer ce nouvel aspect de la vie. »

Avec son dernier film Les proies (2017), Coppola s’était attelée à une ambitieuse réadaptation féministe du roman de Thomas Cullinan, agrémenté d’un casting cinq étoiles. Pour On the rocks, la cinéaste souhaite « faire quelque chose qui soit un peu plus léger et plus ludique, avec beaucoup de cœur et de sincérité ».

L’intrigue de cette « comédie sophistiquée », inspirée de Tootsie (1982) de Sydney Pollack et de The Thin Man (1934) de W.S Van Dyke, suivra Laura, une écrivaine et mère de famille incarnée par Rashida Jones (I love you, man, The Social Network), qui soupçonne son mari d’infidélité. Elle va alors renouer avec son père, Felix, ancien playboy friand de cocktails, campé par Bill Murray (Un jour sans fin, The Grand Budapest Hotel), à qui elle va demander de l’aide pour suivre son mari à travers New York.

Si aucune information n’a encore été communiquée sur sa distribution en France, On the rocks produit par A24, sortira dans les salles américaines et sera disponible sur la plateforme Apple TV+ en octobre prochain.

Olivia Daëron-Precy