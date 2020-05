La cinéaste et scénariste oscarisée fait son entrée dans l’univers des séries avec l’adaptation pour Apple de Les beaux mariages, le roman de d’Edith Wharton.

La réalisatrice de Marie-Antoinette, Lost in Translation, Virgin Suicide et plus récemment Les Proies, prix de la Mise en Scène à Cannes en 2017, s’apprête à faire ses premiers pas sur le petit écran.

Pour sa première série, Sofia Coppola opte pour l’adaptation du livre Les beaux mariages (The Custom of the Country) de la romancière américaine Edith Wharton pour la plateforme de streaming d’Apple, qui distribuera son prochain film, On The Rocks.

L’histoire du roman paru en 1913 – et pour la première fois en France en 1964 – raconte le parcours d’Undine Spragg, une jeune fille ambitieuse du Midwest qui au début du XXe siècle tente de s’élever dans la société new-yorkaise.

Une intrigue parfaite pour la cinéaste connue pour mettre en avant le destin d’héroïnes comme personne. Ses accointances avec sa ville natale, théâtre du Parrain et de son nouveau long-métrage dans lequel on retrouve Bill Murray, auront sans doute motivé l’adhésion à ce projet de la réalisatrice, oscarisée en 2004 pour le scénario de Lost in Translation.

Cette dernière a d’ailleurs fait part de son enthousiasme pour signer la première adaptation de cette œuvre méconnue : « Undine Spragg est mon anti-héroïne littéraire préférée et je suis ravie de la porter à l’écran pour la première fois ».

Selon Variety, Sofia Coppola devrait écrire et réaliser les épisodes de la minisérie intitulée comme le livre dont elle s’inspire, The Custom of the Country, qui sera diffusée sur le service Apple TV+. Un retour à la télévision prometteur pour Coppola, qui avait réalisé en 2015 le téléfilm Netflix A Very Murray Christmas, une comédie de Noël, toujours à New York, dans laquelle Bill Murray jouait son propre rôle.

La date de sortie d’On The Rocks, déjà tourné, reste pour l’heure tenue secrète.