Après une série d’échecs critiques et plusieurs années d’absence, Luc Besson revient sur le devant de la scène avec un drame psychologique dès le printemps prochain.

Voilà quelques années que le réalisateur français se fait discret. Après les naufrages successifs de son space-opera Valérian et la Cité des Mille Planètes puis d’Anna, pâle copie de Nikita, Luc Besson s’est fait un peu oublier. Il a continué d’œuvrer en tant que producteur au sein de sa société EuropaCorp, notamment pour l’unanimement hué Arthur, Malédiction.

Alors qu’on se demande si celui qui fut un jour l’une des figures de proue de notre cinéma a perdu sa fibre créative, le voici qu’il revient à la réalisation avec DogMan, un thriller psychologique à l’allure plus humaniste que ses derniers projets.

Il y a un an, on apprenait que l’acteur américain Caleb Landry Jones tiendrait le rôle principal de ce nouveau long-métrage. Entre temps, ce dernier s’est fait remarquer dans Nitram de Justin Kurzel, dans lequel il incarne un jeune tourmenté responsable d’une terrible tuerie.

Dans DogMan, il jouera un garçon nommé Douglas « meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l’amour que lui portent ses chiens ». Maltraité par son père durant l’enfance, il est jeté aux chiens qui, au lieu de l’attaquer, le protègent. Douglas noue dès lors avec eux une relation privilégiée. Devenu adulte, Douglas tente de dépasser ses traumatismes passés et de trouver sa propre voie, même si cela doit le conduire à contourner la loi, les codes de genre, ou encore à se laisser dépasser par son amour pour les chiens.

Une première bande-annonce a été diffusée le 24 janvier dernier, à l’occasion d’un événement privé au Grand Rex, à Paris. D’après la description de Variety, il s’agirait d’un film “luisant” tourné avec une caméra anamorphique.

Les images s’ouvrent sur une citation de Lamartine : « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien ». On y voit l’enfant jeté aux chiens, puis devenu adulte au volant d’une camionnette. Arrêté par les forces de l’ordre qui fouillent le véhicule, Douglas éveille leur méfiance lorsqu’ils découvrent que le jeune homme transporte ni plus ni moins qu’une horde de canins. « Si vous ne me faites pas de mal, ils ne vous feront pas de mal, » leur assure-t-il.

Le plan suivant, Caleb Landry Jones est interrogé au commissariat par une inspectrice sous les traits de l’actrice Jonica T. Gibbs. Variety évoque une transformation impressionnante du personnage qui, le rouge aux lèvres et coiffé d’une perruque blonde, se glisse dans la peau d’une femme.

Quelques semaines plus tard, EuropaCorp nous révèle une nouvelle image officielle du film, sur laquelle Douglas, en tablier de travail, le visage maquillé et les cils étirés par le mascara, échange un regard appuyé avec un Jack Russell.

Dogman devrait être un film au ton plus sombre que les dernières réalisations de Luc Besson, plus proches de ses premiers films, Léon ou Le Grand Bleu — avec une bande-originale signée Eric Serra. À l’instar de ces prédécesseurs, DogMan met en scène un marginal, amoureux des animaux, en décalage avec le monde.

Une bande-annonce officielle sera révélée publiquement le 1er Mars prochain. Le film, lui, est attendu en salle le 19 avril 2023.

Aésane Geeraert