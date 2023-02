Netflix a dévoilé le premier teaser de sa nouvelle série, Fubar, une comédie d’action avec dans le rôle principal Arnold Schwarzenegger.

La star de Terminator et de Total Recall dans une série, c’est une première. « Partout où je vais, les gens me demandent quand est-ce que je vais faire une autre grande comédie d’action, comme True Lies, raconte l’acteur. Eh bien, c’est maintenant ! Fubar va vous faire rire et vous botter les fesses – et pas seulement pour deux heures. Là, vous aurez droit à une saison complète. »

La série raconte l’histoire d’un père et sa fille qui découvrent que leur relation est bâtie sur des mensonges : tous les deux travaillent secrètement pour la CIA depuis des années. En joignant leurs forces tout au long des huit épisodes, ils créent une dynamique familiale truffée d’humour, d’action et, bien sûr, d’espions.

La fille du bodybuilder iconique sera incarnée par Monica Barbaro, récemment à l’affiche de Top Gun: Maverick et absente de ces premières images. Variety annonce que ce casting sera complété par Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris et Fabiana Udenio.

Le teaser d’à peine vingt secondes met en scène Arnold Schwarzenegger, charismatique, au milieu de l’attirail des scènes d’action les plus explosives. On le voit allumant un cigare à ses lèvres. Le plan suivant, il quitte tête haute la ruelle où explosent derrière lui des poubelles en feu. Moto lancée à pleine vitesse, cliquetis du chargeur armé dans le pistolet, coup de feu, crissement de pneus : ce premier aperçu condense à un rythme effréné tout ce qui fait la mélodie d’un show d’action spectaculaire.

Légère rupture de ton après l’annonce du titre : on retrouve Schwarzy en tenue du dimanche dans un port de plaisance, frappé aux parties intimes par une Fortune Feimster désinvolte. « C’est ce qui arrive quand on est sentimental ! » se moque-t-elle en le laissant blessé dans sa virilité.

« J’ai toujours été émerveillé en voyant comment Schwarzenegger arrivait à être drôle tout en bottant des fesses, explique Nick Sanatora, créateur de la série. C’est pour ça que je voulais que Fubar soit une histoire hystérique, un mélange de comédie d’espionnage et d’action à couper le souffle ! Au final c’est tout ça – et encore plus. »

Pour ce premier gros projet sur petit écran, Arnold Schwarzenegger est producteur exécutif aux côtés du showrunner Nick Santora (Most Dangerous Game, Scorpion). La série est créée en partenariat avec Skydance Television.

Fubar sera diffusée à partir du 25 mai prochain sur Netflix.

Aésane Geeraert