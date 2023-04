La première fiction en solo du plus jeune des deux frères Coen, en association quasi-permanente depuis leur début, sortira en salle à l’automne 2023.

Drive-Away Dolls devrait être attendu avec impatience par les fans du duo de réalisateurs puisqu’il s’agira de la première fiction sur laquelle Ethan Coen opèrera en solo. Ils devront patienter jusqu’au 22 septembre prochain, date officielle de sortie en salle aux États-Unis.

L’annonce a été faite par Focus Feature et Working Title en charge de la production et de la distribution, et toutes les deux filiales d’Universal Pictures.

Avant ce projet, Ethan Coen avait déjà eu l’occasion de faire ses débuts seul derrière la caméra pour un documentaire, Jerry Lee Lewis : Trouble In Mind, dont la date de sortie est toujours inconnue. Produit par A24, le film avait fait sa première lors du Festival de Cannes en 2022.

Pour cette nouvelle aventure, il devrait s’agir d’une comédie sur le même ton que certains des plus grands succès des frères Coen, comme Fargo ou The Big Lebowski. À l’instar du documentaire, Ethan Coen travaillera avec son épouse Tricia Cooke avec qui il a coécrit le scénario.

Le projet ne date pourtant pas d’hier puisque ce scénario avait été imaginé par le couple dans les années 2000, et devait s’intituler Drive-Away Dykes. À cette époque, le réalisateur avait expliqué vouloir s’inspirer des films de comédie du début des années 1970 qui l’avaient profondément marqué alors qu’il n’était qu’adolescent.

L’histoire suivra deux amies, Marian et Jamie, fatiguées de leur vie respective, qui décident de partir se ressourcer à Tallahassee, en Floride, en effectuant un road trip depuis Philadelphie. Plusieurs personnes vont se dresser sur leur route dont des criminels pas franchement rompus à l’exercice de leur métier.

Si le film est en droit d’être attendu, c’est aussi pour son casting. Margaret Qualley avait déjà été annoncée pour être à l’affiche. L’actrice s’était faite connaître pour ses rôles dans la série The Leftovers puis dans le dernier film de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood. Le duo des principales protagonistes est complété par Geraldine Viswanathan.

Autour d’elles, quelques acteurs et actrices majeurs -ou en vue ces dernières années-, comme Matt Damon, déjà familier avec l’univers des frères Coen pour avoir joué dans True Grit, Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) et Beanie Feldstein, nommée aux Golden Globes pour son rôle dans la comédie Booksmart (2019).

En attendant de voir apparaître un premier trailer, Ethan Coen n’a pas fait d’autre commentaire depuis ses interviews de l’an passé sur la possibilité de le revoir à l’œuvre avec son frère. « Nous pourrions peut-être faire un nouveau film » avait-il alors déclaré.

