Ethan Coen suit les traces de son frère en se lançant dans la réalisation d’un road trip lesbien coécrit avec sa femme et dont il sera seul aux commandes.

Après avoir vu le succès de The Tragedy of Macbeth, première réalisation de son frère Joel, Ethan Coen est en train de développer son propre long-métrage solo. Ce projet, encore sans titre, sera produit par Focus Features et Working Title à travers les producteurs Tim Bevan (Yesterday, Marie Stuart : Reine d’Écosse) et Eric Fellner (Cats, Emma).

Le scénario sera, quant à lui, écrit par Ethan et sa femme Tricia Cooke, monteuse pour les Frères Coen sur The Big Lebowski et O’Brother. Selon The Hollywood Reporter, le film se concentrerait sur un road trip lesbien que le couple a écrit au milieu des années 2000.

Le projet avait déjà émergé en 2007 lorsqu’Ethan Coen confiait la réalisation de ce scénario à Allison Anders (Gas Food Lodging) dans le but de recréer le genre sexploitation initié dans les années 60 par Russ Meyer. Ces films à petits budgets visaient une exhibition sexuelle non explicite. Selma Blair (Hellboy), Holly Hunter (La Leçon de piano), Christina Applegate (Mars Attack!) et Chloe Sevigny (Zodiac) étaient alors attachées au film.

À voir comment le projet évoluera et s’il connaîtra le même succès que The Tragedy of Macbeth de Joel Coen qui a récemment été nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur acteur pour Denzel Washington, Meilleurs décors, Meilleure direction artistique et Meilleure photographie.

Ethan et Joel Coen sont un duo de cinéastes depuis Sang pour sang en 1984. Leur premier succès remonte à 1991 avec Barton Fink qui obtient au Festival de Cannes la Palme d’or, le Prix de la mise en scène pour Joel Coen et le Prix d’interprétation masculine pour John Turturro. Avant Ladykillers en 2004, Joel Coen était le seul à être crédité en tant que réalisateur, son frère se concentrant sur la production. L’écriture des scénarios était collective, tout comme le montage qu’ils pouvaient signer sous le pseudonyme de Roderick Jaynes.

La Ballade de Buster Scruggs en 2019 pour Netflix marque la dernière collaboration entre les deux frères, Ethan souhaitant se consacrer au théâtre. Un retour au cinéma donc, avec ce projet dont le tournage débuterait cet été.

Emilie Bollache