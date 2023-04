Ce projet de série devrait s’inscrire dans le prolongement de la trame narrative déjà développée dans les films.

Même si l’on ne connaît pas encore dans les détails l’histoire qui sera adaptée en série, Warner Bros Discovery a établi pour stratégie d’étendre l’univers cinématographique qui compte déjà huit films depuis la sortie du premier en 2013.

Pour le moment, le projet semble n’en être qu’au début de son développement puisqu’aucun scénariste n’a encore été choisi, ou du moins annoncé publiquement.

Impossible donc de savoir quelle approche narrative sera choisie par les showrunners de la série. Reverra-t-on Ed et Lorraine Warren, les deux chasseurs de monstres et démons autour desquels la trilogie originale est centrée ? La série permettra-t-elle de croiser plusieurs personnages propres aux différentes histoires développées dans les films ?

La nouvelle production devrait pourtant comporter un twist par rapport aux films qui la précèdent, et il concernerait son genre. Selon le média TV Line, la série devrait être un drame et non pas simplement, comme les films du même nom, une histoire horrifique. Aura-t-on donc le droit à un développement plus poussé du couple Warren avec une version moins terrifiante de leurs enquêtes paranormales ?

Côté production, on sait que Peter Safran devrait travailler en tant que producteur exécutif. Le co-directeur des studios DC pourrait être secondé par le réalisateur des deux premiers films de la saga The Conjuring, James Wan. Ce dernier avait également assuré la production de sept des huit films de l’univers cinématographique.

Rien de très nouveau donc côté production où l’on s’appuie sur le savoir-faire des anciens. On retrouvera ainsi The Safran Company, en contrat global avec Warner Bros., et Atomic Monster Productions, propriété de James Wan.

Pour rappel, les films de l’univers sont basés sur plusieurs sagas : la trilogie The Conjuring (1, 2 & 3), les trois films centrés sur Annabelle (Annabelle, Annabelle : Creation et Annabelle Comes Home) ainsi que les film La Nonne et La Malédiction de la Dame Blanche.

Le développement de l’univers cinématographique a jusqu’à présent été un succès puisque l’ensemble de ces films a permis de rapporter près de deux milliards de dollars au box-office mondial.

En plus de cette série qui ne devrait pas voir le jour avant 2024, un nouveau film est prévu pour sortir en salle en Septembre 2023 aux États-Unis, The Nun 2.

L’annonce avait été faite lors de la présentation de la nouvelle plateforme de streaming Max de Warner Bros. Discovery. Le géant américain ayant prévu de s’implanter en France en 2024, nous avons de bonnes chances de pouvoir regarder l’aboutissement de ce projet sur nos écrans.

Adrien Mengin