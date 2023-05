Alors que le projet cherche des acquéreurs au Marché du Film à Cannes, l’annonce de Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet au casting pourrait bien faire grimper les offres.

Réalisateur et scénariste, Benoît Jacquot est déjà à l’origine d’une trentaine de films parmi lesquels les remarqués Adieux à la Reine et Journal d’une femme de chambre, ainsi que le récent Par cœur, qui documente le quotidien d’Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au Festival d’Avignon.

Ce nouveau projet, Belle, est l’adaptation du livre La Mort de Belle, écrit en 1951 par Georges Simenon, le papa du fameux Commissaire Maigret.

L’histoire se déroule dans une petite ville de province. Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet incarnent un couple ordinaire : il est professeur, elle est opticienne. Leur vie bascule, le jour où Belle, fille d’un ami qui loge chez eux, est retrouvée morte dans sa chambre. Seul présent au moment des faits, le mari devient le principal suspect. Bien vite, les soupçons transforment l’attitude des voisins, qui dès lors le traitent avec hostilité. Dans cette petite ville où tout le monde se connaît et où nul n’a de secret, tout le monde se demande qui a tué Belle.

Marie-Jeanne Pascal de Macassar Productions, déjà à l’œuvre sur Eva du même réalisateur, coproduit le film avec Philippe Carcassonne de Ciné-@ , société familière avec l’univers de Maigret.

Dans une déclaration commune recueillie par Deadline, les producteurs affirment : « C’est un film qui résonne avec l’actualité, qui aborde des sujets tels que la présomption d’innocence, le procès par les médias, le jugement populaire et la façon dont un événement extraordinaire peut transformer un homme ordinaire. Le film reflète également la double-approche de Georges Simenon : il expose l’environnement social et explore l’aveuglement de l’âme humaine. »

« Les qualités de ses romans sont intemporelles », ajoute Catherine Bernard, directrice générale adjointe chez France TV Distribution. Le talent de Benoît Jacquot n’est plus à prouver. Avec ce casting et ce réalisateur cinq étoiles, l’adaptation au cinéma ne peut qu’être un succès. »

Ce sera d’ailleurs la première fois que les deux vedettes françaises, Guillaume Canet (Au nom de la terre, La belle époque, Le grand bain) et Charlotte Gainsbourg (Melancholia, Les passagers de la nuit) partageront l’écran dans un long-métrage. Tous deux bénéficient d’une renommée internationale : elle, fille du célèbre chanteur et égérie de Lars Von Trier ; lui, depuis qu’il s’est imposé comme réalisateur, et malgré les critiques défavorables du dernier Astérix.

Belle devrait sortir en salle d’ici 2024.

Aésane Geeraert