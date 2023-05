Synopsis : Pas facile d’être le fils de son père. Surtout à Hollywood. Surtout lorsque son père a été pendant plus de 30 ans une des figures majeures du cinéma américain. Fils aîné de l’immense Kirk Douglas, Michael Douglas a mis longtemps à émerger de l’ombre paternelle. En retraçant sa vie tourmentée, ce documentaire nous montre comment Michael, acteur et producteur comme son père, aura dû, tout au long de son exceptionnelle carrière, accepter leur ressemblance pour affirmer sa différence. Le temps de savoir comment devenir Michael quand on s’appelle Douglas.

♥♥♥♥ ♥

Ce mardi 16 mai, Michael Douglas reçoit la Palme d’Or d’honneur du 76ème Festival de Cannes, récompensant sa carrière. L’hommage s’accompagne du documentaire d’Amine Mestari, qui dresse le portrait non seulement de l’acteur, mais également du fils, du père, de l’homme. Entre témoignages, images d’archives et extraits de films, Michael Douglas, le Fils Prodige raconte l’émancipation de Michael de l’image de son père, Kirk. Un père absent que le jeune garçon et son frère doivent partager avec le public des salles obscures. Témoin des contraintes du métier, quand bien même il côtoie au quotidien les plus grandes stars hollywoodiennes, le fils Douglas est sûr qu’il ne sera jamais acteur. En moins d’une heure, le film relate la somme de petits événements qui l’ont conduit à marcher, d’abord sans le vouloir, dans les pas de son père. Le « fils de » se démarque d’abord là où son père n’a jamais su s’imposer, à la production. Puis commence sa vie d’acteur : un parcours au sein duquel les rôles phares ne sont jamais très loin des engagements personnels et des rebondissements intimes de l’homme. Michael Douglas en personne se livre sur son métier et sa vie, à plusieurs décennies d’intervalle. On le découvre, étudiant, interviewé en noir et blanc, peu concerné par son avenir au cinéma. On le retrouve de nos jours, vieilli. Tandis qu’il dresse le bilan de sa vie en tant qu’artiste et père de famille, il ne fait pas moins montre d’une curiosité à toute épreuve, avide de décrocher de nouveaux rôles, de jouer de nouvelles situations, de découvrir de nouvelles techniques, et de toujours se réinventer. Le « fils de Kirk Douglas » aura fini par faire de ce dernier le « père de Michael ». Michael Douglas, le Fils Prodige retrace le parcours paradoxal d’une figure de cinéma qui, évoluant à l’ombre d’un père super-star et incarnant des rôles aux antipodes de ce dernier, plus volontiers homme faillible que grand séducteur, s’est voué, lui aussi, de manière analogue, tout entier au cinéma.

Aésane Geeraert

MICHAEL DOUGLAS, LE FILS PRODIGE

Réalisation : Amine Mestari

Avec : Michael Douglas, Barbara Grau (voix)

Scénario : Amine Mestari

Production : Vincent Gadelle, Jean Dauptain

Photographie : Guillaume Tunzini

Montage : Sophie Cresot-Cuitton

Musique : Thomas Nguyen

Distribution : Arte France , Ciné+

Durée : 52 minutes