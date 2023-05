Les films de Cannes Classics et du Cinéma de la Plage se dévoilent avec un hommage à Jean-Luc Godard, des avant-premières, et bien d’autres (re)découvertes…

La sélection du 76ème Festival de Cannes continue de s’étoffer, avec les annonces des films de deux nouvelles sections. Depuis 2004, Cannes Classics met en avant des œuvres plus anciennes que celles présentées en compétition. Elle rendra cette année hommage à Jean-Luc Godard, avec la projection de son ultime réalisation en avant-première mondiale.

Avant sa mort le 13 septembre dernier, le plus célèbre des réalisateurs français travaillait sur Drôles de Guerres, qu’il accompagnait du synopsis suivant : « Ne plus faire confiance aux milliards de diktats de l’alphabet pour redonner leur liberté aux incessantes métamorphoses et métaphores d’un vrai langage en re-tournant sur les lieux de tournages passés, tout en tenant conte des temps actuels. ».

Ce film énigmatique demeurant inachevée, c’est bien une bande-annonce d’une vingtaine de minutes qui sera diffusée au Festival en présence de Fabrice Aragno, collaborateur de longue date de Jean-Luc Godard.

Cette surprenante avant-première ne sera pas le seul hommage au réalisateur disparu. Cannes Classics ramène sur grand écran l’un de ses films emblématiques, Le Mépris, avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. On découvrira également son autobiographie en images d’archives, Godard par Godard.

« Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir ? » : telle était la question Wim Wenders posait en 1982 à seize de ses collègues cinéastes avec Chambre 666. C’est la question que pose aujourd’hui Lubna Playoust à trente présents à Cannes cette année-là, dont Wim Wenders lui-même.

Documentaire et hommage au cinéma, son film Chambre 999 rejoint Cannes Classics aux côtés de La Saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines : l’histoire vraie d’un clan du septième art en France.

À ces deux documentaires s’ajoute celui de Dheeraj Akolkar sur Liv Ullmann. L’actrice et réalisatrice habituée de la Croisette se livre sur sa carrière et sur sa vie dans ce film en trois chapitres.

Cannes Classics célèbre aussi cette année le cinéma de Yasujirō Ozu, avec Récit d’un propriétaire et Les Sœurs Munekata. Le communiqué de presse invite également à redécouvrir Man Ray, dont Jim Jarmusch et Carter Logan ont réuni quatre film dans Le Retour à la raison. Leur bande-originale, spécialement composée pour ce nouvel objet, dialogue avec l’œuvre surréaliste qui fête ici son centenaire.

Comme toujours, le programme fait la part belle aux films restaurés. Quinze seront présentés en avant premières, d’Alfred Hitchcock à Jacques Rivette en passant par un “ultimate cut” du film culte Caligula.

La sélection se poursuit avec quatre documentaires et un hommage à Michael Douglas, invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture.

La plage fait elle aussi son cinéma. Les spectateurs pourront y découvrir en avant-premières mondiales Flo de Géraldine Danon, Mars Express de Jérémie Périn et Robot Dreams de Pablo Berger. Jean-Pierre Bacri sera mis à l’honneur avec Le Sens de la fête, Bruce Lee avec La Fureur du Dragon et Carlos Saura avec Carmen. Badlands de Terrence Malick sera projeté en présence de la famille d’Edward R. Pressman, en mémoire de ce dernier.

Aésane Geeraert

CANNES CLASSICS 2023

SOUVENIR DE JEAN-LUC GODARD Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963) Godard par Godard de Florence Platarets Film annonce du film qui n’existera jamais : « Drôles de Guerres » (avant-première) SÉANCES SPÉCIALES Chambre 999 de Lubna Playoust La Saga Berri-Rassam, le cinéma dans les veines de Michel Denisot et Florent Maillet Liv Ullmann – A Road Less Travelled de Dheeraj Akolkar Le Retour à la raison de Man Ray CÉLÉBRATION D’OZU Récit d’un propriétaire de Yasujirō Ozu (1947) Les Sœurs Munekata de Yasujirō Ozu (1950) RESTAURATIONS EN AVANT-PREMIÈRE Spellbound – La Maison du docteur Edwardes d’Alfred Hitchcock (1945) Classe tous risques de Claude Sautet (1960) Bonjour, c’est moi de Frounze Dovlatian (1965) Le Rendez-vous des quais de Paul Carpita (1955) Le Disque rouge de Pietro Germi (1956) Mississippi Blues de Bertrand Tavernier et Robert Parrish (1983) ES d’Ulrich Schamoni (1966) Le Village près du ciel de Leopold Lindtberg (1953) Ces Messieurs de la santé de Pierre Colombier (1934) La Dame de Constantinople de Judit Elek (1969) Skeleton of Mrs. Morales de Rogelio A. González (1959) L’Homme au coin rose de René Mugica (1962) L’Amour fou de Jacques Rivette (1967) Caligula – The Ultimate Cut (1976) Ishanou – The Chosen One d’Aribam Syam Sharma (1990) DOCUMENTAIRES 100 ans de Warner Bros de Leslie Iwerks Nelson Pereira dos Santos – une vie de cinéma d’Aida Marques et Ivelise Ferreira Viva Varda ! de Pierre-Henri Gibert – Cinétévé Sales/MK2 Films Anita de Svetlana Zill et Alexis Bloom Michael Douglas, le fils prodige d’Amine Mestari

LE CINÉMA DE LA PLAGE 2023