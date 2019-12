Résumé : La biographie et filmographie du dernier monstre sacré encore vivant de la grande époque du cinéma américain. Kirk Douglas aura 103 ans à noël 2019. Une vie riche en couleurs et en films inoubliables depuis Spartacus en passant par Vincent Van Gogh ou les Sentiers de la gloire. Un beau livre avec plus de 300 photos dans la collection Riveneuve Cinéma.

Spécialiste des bio-filmographies (on lui doit déjà deux ouvrages de ce type consacrés à Errol Flynn et Robert Redford, ainsi qu’un Dean Martin coécrit avec Patrick Brion), Georges Di Lallo s’attaque cette fois-ci à l’immortel Kirk Douglas (rappelons que l’acteur fête cette année ses 103 ans !). Séquencé en deux grandes parties (une biographie et une filmographie comprenant l’ensemble des films de l’acteur), l’ouvrage ravira les fanatiques par ses nombreuses illustrations (affiches de films, photogrammes, et photographies d’archive) et se présente comme une entrée en matière pour les plus jeunes des cinéphiles. Si l’écriture de Di Lallo fait preuve d’une certaine rigueur, détaillant l’évolution de la carrière de Douglas année après année, on peut malgré tout reprocher à cet album son manque de profondeur. Car au-delà de la célèbre fossette de Douglas et des qualificatifs élogieux qui entourent ses interprétations, celui qui chercherait à comprendre les aptitudes réelles de l’acteur pourrait rester sur sa faim. Les comparaisons sont rares, les perspectives généalogiques quasi inexistantes, de même que les problématiques méthodologiques (comment joue Douglas ?) Là n’est peut-être pas le propos de l’auteur, mais force est de remarquer l’absence d’une véritable approche analytique qui aurait pu soutenir et enrichir le propos général de l’ouvrage. Les trouvailles se situent plutôt à la périphérie de l’objet d’étude. Les descriptions du contexte de production de chaque film permettent de retracer entre les lignes une sorte d’histoire du cinéma américain. Du film noir des années 1940 au Nouvel Hollywood en passant par la montée en puissance des productions indépendantes dans les années 1950, les rôles de Douglas commentent a posteriori l’évolution de l’industrie hollywoodienne. On prend ainsi un réel plaisir à redécouvrir telle pépite oubliée ou à retrouver les grandes œuvres qui firent la renommée de l’acteur. Il faut encore féliciter la belle mise en page des éditions Riveneuve qui ont pris soin de proposer des images d’excellente facture. Est-ce assez pour convaincre le lectorat ? À l’approche des fêtes, nul doute que cet ouvrage trouvera sa place sous le sapin, mais l’amateur éclairé préférera quant à lui passer son chemin.