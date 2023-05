Les bons résultats au box-office du quatrième opus permettent à la franchise John Wick de dépasser le cap du milliard de dollars de recettes.

Sorti en mars dernier dans les salles obscures, le quatrième opus de John Wick rencontre un succès commercial certain, puisqu’il a récemment dépassé les 400 millions de dollars au box-office mondial. En prime, d’après Variety, ce chapitre final (?) vient de permettre à la franchise, portée par Keanu Reeves, de passer le cap symbolique du milliard de dollars au box-office.

Un score global d’autant plus remarquable que chaque volet de la saga a remporté davantage de succès que le précédent. Avec un budget estimé à environ 20 millions de dollars, le premier film avait remporté plus de quatre fois sa mise avec 86 millions de dollars de recette.

Pour un budget doublé (40 millions), John Wick Chapitre 2 multiplie aussi ses scores au box-office par deux, avec environ 175 millions dans le monde. Même équation pour John Wick Parabellum qui pour un coût de 75 millions de dollars en récoltera pas loin de 330 millions. John Wick Chapitre 4 aura quant à lui atteint un budget de 100 millions de dollars et pas loin de 430 millions de recettes.

En France, ce quatrième opus est également la plus grosse réussite financière de la saga, ainsi que le premier opus à dépasser la barre très symbolique du million de spectateurs.

Face à ce succès Joe Drake, le codirecteur de Lionsgate (société productrice de la saga) déclare dans les colonnes de Variety : « Ce jalon témoigne de l’incroyable travail de Chad Stahelski et Keanu Reeves, ainsi que de Basil Iwanyk et Erica Lee, qui se sont donné pour mission de se surpasser à chaque film de cette franchise. Nous ne pourrions être plus reconnaissants aux cinéphiles du monde entier de nous avoir amenés à cet incroyable accomplissement. »

Si John Wick Chapitre 4 devrait être l’ultime film mettant en scène Keanu Reeves dans la peau de l’invincible tueur, la franchise ne s’arrêtera pas là.

Outre la série The Continental qui fera office de prequel, la saga se poursuivra au cinéma avec le spin-off Ballerina. Prenant place entre les épisodes 3 et 4, ce nouveau film suivra la quête vengeresse de Rooney, une danseuse de ballet entraînée pour être une tueuse.

Mené par Ana de Armas (Blonde) dans le rôle-titre et réalisé par Len Wiseman (Underworld, Die Hard 4), Ballerina sera aussi l’occasion de retrouver plusieurs figures récurrentes de la saga. Winston Scott, joué par Ian McShane (American Gods), devrait ainsi faire une apparition, de même que Charon, campé par le regretté Lance Reddick (Godzilla vs Kong), dans l’un de ses derniers rôles.

Ce premier spin-off débarquera sur les écrans le 5 juin 2024 en France et deux jours plus tard aux États-Unis.

