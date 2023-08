L’acteur interprète un compositeur souffrant du syndrome de la page blanche aux côtés d’Anne Hathaway et Marisa Tomei dans cette comédie romantique au ton sarcastique dont les premières images ont été mises en ligne.

Steven Lauddem, un compositeur d’opéra de renom, ne parvient plus à écrire alors que la prochaine échéance se rapproche à grands pas. Sur les conseils de son épouse psychologue (Anne Hathaway), il décide de sortir s’inspirer d’un étranger et rencontre Katrina (Marisa Tomei), une capitaine de bateau remorqueur « amoureuse de la romance ».

Il parvient grâce à cette rencontre à écrire un opéra qui se révèle être un franc succès. Mais il est rattrapé par Katrina qui se réjouit d’avoir été sa muse et qui promet de ne plus le quitter malgré ses réticences.

Les premières images révèlent un ton sarcastique et absurde. « L’histoire, c’est mon imagination. La musique, c’est mon talent. Enfin, vous ne tuez pas des hommes avant de les manger pas vrai ? » demande le compositeur à Katrina avant de recevoir en réponse « Pas encore ».

Peter Dinklage (Game of Thrones, Cyrano) prend les traits d’un artiste fatigué à la recherche d’une porte de sortie vers le monde que lui refuse son épouse trop occupée par ses patients et sa vie religieuse. Marisa Tomei (Spider-Man – No Way Home, oscarisée pour Mon Cousin Vinny en 1993) laisse libre cours à son talent dans un rôle qu’elle reconnaît n’avoir jamais expérimenté avant.

Au cours d’une interview pour Collider, l’actrice a expliqué apprécier la dualité de son personnage, entre les aspirations à l’affection et la réalité beaucoup plus brutale à gérer au quotidien sur son bateau. « Elle paraît innocente (…) mais c’est en même temps un cowboy (…) C’est comme si tout pouvait arriver sur ces mers. Et c’est un style de vie très épic. » (…) « Jouer une muse qui travaille aussi au quotidien, c’est ça qui m’a plu ».

Pour ce rôle, Marisa Tomei est allée jusqu’à dormir sur un bateau remorqueur pour comprendre les habitudes, les petits gestes et les réactions de son personnage. Un dévouement au projet que l’on retrouve également chez la réalisatrice, Rebecca Miller, qui a passé six années à écrire le scénario.

Pour un film dont le personnage principal est un compositeur, la musique est également au rendez-vous. Plusieurs nouveaux titres devraient accompagner les images dont ceux du compositeur Bryce Dessner du groupe The National et Addicted to Romance de Bruce Springsteen.

She Came To Me a fait sa première mondiale en ouverture du dernier Festival du Film de Berlin et sera également présenté au Festival de Deauville en septembre prochain. En France, aucune date de sortie n’est pour l’instant connue.

Adrien Mengin