À quelques semaines de sa première projection à la Mostra de Venise, The Palace de Polanski s’offre une bande-annonce internationale.

Plus de trois ans après le sacre de J’accuse aux César et malgré les polémiques toujours bien vivaces à son sujet, Roman Polanski est de retour avec son nouveau long-métrage, The Palace. Âgé de 90 ans, le cinéaste continue de mettre en scène des projets parfois inattendus comme celui-ci.

Prenant place dans un hôtel isolé à Gstaad, à la veille du passage à l’an 2000, le film se présente comme une comédie de mœurs, égratignant les ultra-richissimes occupants de la résidence. Ces derniers, interprétés entre autres par Mickey Rourke, Fanny Ardant et John Cleese, sont au cœur de la bande-annonce internationale récemment dévoilée en exclusivité par Deadline. Leurs lubies grotesques devraient ainsi rythmer le film qui met l’accent sur les gags.

Si l’on retrouve bien des thématiques récurrentes du cinéma de Polanski, comme l’isolement (Rosemary’s Baby, La Jeune fille et la mort) et la critique des milieux bourgeois (Le Couteau dans l’eau, Cul-de-sac), le réalisateur s’éloigne ici de ses univers sombres et torturés habituels, pour s’essayer à un ton plus comique.

Carnage avait déjà montré que Polanski était capable de s’adonner à l’humour acide, mais The Palace semble pousser encore plus loin l’absurde. Entre un riche client, joué par Mickey Rourke, perdant sa perruque blonde, un chihuahua indiscipliné et un drôle de pingouin domestique, le réalisateur franco-polonais n’a pas lésiné sur les effets comiques, peut-être au risque d’en faire trop. On peut en effet se demander comment le style habituel, plutôt fin et feutré, du cinéaste se mêlera à un registre plus proche de la farce satirique, digne du récent Sans filtre.

Si quelques capitaux français ont été investis dans le film, The Palace est une coproduction suisse, polonaise et surtout italienne. Le cinéaste, accusé de multiples agressions sexuelles et viols, semble être devenu persona non grata au sein du milieu cinématographique français.

C’est d’ailleurs chez nos voisins transalpins que le film fera sa première mondiale. Après des rumeurs annonçant le film au Festival de Cannes, c’est à la Mostra de Venise que The Palace sera pour la première fois dévoilé à la critique internationale.

Le film est annoncé pour une sortie dans les salles italiennes le 28 septembre prochain, sous l’égide de 01 Distributions. Pour l’heure aucun autre pays, y compris la France, n’a annoncé de date de sortie.

Timothée Giret