L’acteur germano-irlandais incarnera l’un des rôles dans ce projet de comédie satirique, centré sur l’histoire du jeune groupe de rap Kneecap.



Si le nom de ce groupe de rap, Kneecap, n’évoque pas grand-chose au public français, il pourrait trouver une certaine résonance à l’avenir à travers un projet de biopic qui retracera sa jeune carrière.

Originaires de la ville de Belfast en Irlande du Nord, les membres Mo Chara, Móglaí Bap et DJ Próvaí ont sorti leur premier morceau en 2017. Nommé C.E.A.R.T.A (mot signifiant ‘’droit’’ en irlandais), cette chanson s’inspire d’une altercation du groupe avec la police, gravant ces lettres sur un abribus.

Si l’anecdote peut prêter à sourire, elle est néanmoins démonstrative du caractère revendicatif de Kneecap. Farouchement attachés à leur pays et à leur culture, le groupe se sert de leur art pour raconter la vie en Irlande du Nord, et plus particulièrement celle des jeunes délaissés par la société. Le tout dans une langue qui fusionne l’irlandais et l’anglais, pas toujours compréhensible à l’écoute.

Le trio s’est également fait remarquer par sa polémique lors d’un de ses concerts à Belfast, le lendemain d’une visite du Prince William et de son épouse. Les rappeurs avaient scandé « Brits out ! » (« Les anglais dehors ! »).

Autant d’anecdotes que l’on retrouvera probablement dans le projet Kneecap, ce dernier étant annoncé comme une comédie punk et antisystème. Réalisé par Rich Peppiatt (le documentaire satirique One Rogue Reporter), le film bénéficiera en plus de la présence d’un acteur de premier ordre.

Selon Variety, Michael Fassbender fera partie de la distribution. Lui-même irlandais d’origine par sa mère, la star de X-Men : le commencement est déjà apparu dans des films entretenant un lien étroit avec son pays natal.

En 2008, le comédien encore méconnu du grand public crève l’écran dans Hunger de Steve McQueen. Retraçant la véritable histoire de la révolte, puis de la grève de la faim menée par des prisonniers de l’IRA, ce film l’a révélé auprès du public et des critiques. Dans la peau de Bobby Sands, l’un des détenus, l’acteur perd près de quinze kilos et offre une performance habitée.

Mais le lien de Fassbender avec la lutte nationaliste irlandaise va au-delà du grand écran. En effet, sa mère n’est autre que l’arrière-petite-nièce de Michael Collins, leader révolutionnaire et membre éminent de l’IRA.

Reste qu’on ignore encore quel personnage il incarnera dans Kneecap. Mo Chara, Móglaí Bap et DJ Próvaí étant trop jeunes pour l’acteur de 46 ans, on se doute qu’il endossera un autre rôle, possiblement plus secondaire.

D’ici là, Michael Fassbender tiendra le rôle-titre dans le très attendu The Killer de David Fincher en novembre sur Netflix.

Timothée Giret