L’interprète de Chandler Bing dans Friends est décédé ce samedi 28 octobre, laissant derrière lui un personnage culte et une vie rythmée par son combat contre l’addiction.

Du groupe d’amis le plus célèbre de la télévision américaine, il était sans doute le plus drôle, mais aussi le plus touchant, bref, le plus humain. Matthew Perry, alias Chandler Bing dans la série Friends, s’en est allé, laissant les nombreux fans de la série orphelins.

D’ascendance américaine par son père et canadienne par sa mère, Matthew Perry a grandi en Ontario aux côtés de cette dernière. Sa scolarité l’amène à fréquenter la prestigieuse école privée Ashbury College, où étudie également le futur premier ministre Justin Trudeau.

Perry ne s’intéresse cependant guère à ses études et préfère s’adonner à sa passion, le tennis. Il caresse un temps l’espoir d’embrasser une carrière de joueur professionnel, mais son addiction naissante à l’alcool l’empêche de poursuivre dans cette voie.

C’est en revenant auprès de son père, acteur à Las Vegas, que Matthew Perry acquiert le goût pour la comédie et démarre sa carrière. Il apparaît dans quelques séries et films, sans vraiment occuper le devant de la scène. C’est en rejoignant la distribution de la cultissime série Friends en 1994 qu’il intègre définitivement l’imaginaire comique américain.

En Chandler Bing, il trouve son personnage parfait, un blagueur invétéré, sarcastique et moqueur, mais aussi sensible. Car derrière sa façade de personnage comique adepte des bons mots, Chandler est aussi un personnage touchant, qui cache sa sensibilité derrière l’humour.

Ce rôle à succès s’avère à double tranchant, et comme d’autres avant lui, il a bien du mal à se départir de l’image de Chandler Bing. Il tente néanmoins de surfer sur la popularité de son personnage et incarne des gentils désabusés. De Coup de foudre et Conséquences à Au service de Sara, en passant par Mon Voisin le tueur, il incarne ces losers râleurs et désenchantés, avec aisance et naturel.

L’acteur s’essaie à d’autres registres plus sérieux. Il rejoint la série Ally McBeal le temps de quelques épisodes, mais son rôle le plus remarqué reste celui dans la quatrième saison de la série À la Maison Blanche d’Aaron Sorkin.

Ces multiples tentatives de relancer sa carrière se font au rythme de sa lutte contre ses addictions. Alcool, drogue, antidépresseurs, l’acteur consomme de nombreuses substances pour chasser les crises d’angoisse qui le rongent durant le tournage de Friends.

Matthew Perry revient sans langue de bois sur ses moments sombres dans son livre autobiographique Friends, mes amours et cette chose terrible, paru fin 2022 aux éditions Michel Lafon. Il évoque sa carrière, sa vie et ses problèmes de santé, notamment sa longue opération pour une perforation gastro-intestinale qui aurait pu lui coûter la vie.

Matthew Perry est décédé ce samedi 28 octobre 2023, à 54 ans, dans son jacuzzi à son domicile. Si l’on ignore encore les circonstances exactes du drame, de cette pluie d’hommages suite à l’annonce de sa mort, Matthew Perry laisse derrière lui un très grand vide.

Timothée Giret