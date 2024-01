Alors que Presence est actuellement présenté au Festival de Sundance, Steven Soderbergh évoque déjà son prochain projet avec Black Bag. Ce thriller d’espionnage, toujours écrit par David Koepp, mettra en vedette Cate Blanchett et Michael Fassbender.

Steven Soderbergh ne s’arrête jamais ! Son film Presence vient d’être projeté au festival de Sundance. Une histoire de maison hantée qui semble avoir conquis les critiques, grâce à sa caméra qui adopte le point de vue de l’entité. Certains spectateurs en seraient même venus à sortir de la salle.

Mais ici, il s’agit déjà d’évoquer son projet à venir. Cette fois, le réalisateur d’Ocean’s 11 s’attaque à l’espionnage.

On ne sait pas encore grand-chose de Black Bag ; la plupart des informations restent encore confidentielles. Le film devrait cependant se dérouler en Angleterre et être tourné à Londres au mois de mai. Rien n’est encore fait, des discussions ont actuellement lieu avec de potentiels acheteurs à Hollywood.

En revanche, deux acteurs principaux ont été annoncés, et pas des moindres. Ils marqueront d’ailleurs leurs retrouvailles avec le réalisateur : Cate Blanchett et Michael Fassbender. La première a tourné dans Ocean’s 8 (uniquement produit par le réalisateur) et dans The Good German. Le second a tenu l’affiche de Piégée, aux côtés de Gina Carano et d’Ewan McGregor.

Piégée marquait d’ailleurs les premiers pas de Soderbergh dans l’espionnage. Le film racontait l’histoire de Mallory Kane, agente piégée pour le meurtre d’un otage qu’elle devait à l’origine libérer. Avec ses 33 millions de recettes au box office mondial, l’œuvre n’a hélas pas laissé un souvenir impérissable au grand public.

Mais le cas de Black Bag est différent. Le duo Soderbergh-Koepp semble fonctionner à merveille. En plus de leur petit triomphe à Sundance, les deux hommes ont collaboré sur le thriller Kimi, sorti sur HBO Max en 2022. De plus, Koepp a officié sur de nombreux classiques du cinéma hollywoodien, tels que Jurassic Park, Mission : Impossible ou encore le premier Spider-Man de Sam Raimi. De quoi rassurer ceux qui pourraient douter. Il reviendra en outre à l’écriture de la franchise mythique sur les dinosaures pour le quatrième volet de Jurassic World, fraîchement annoncé.

En 2023, Cate Blanchett est apparue dans The New Boy, présenté au festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard. De son côté, Michael Fassbender est revenu au-devant de la scène cinématographique dans The Killer de David Fincher, adapté de la bande dessinée éponyme pour Netflix, et dans Une équipe de rêve de Taika Waititi.

La réunion de ces deux stars devant la caméra de Steven Soderbergh promet donc d’être intéressante.

Florian Boulland