Après des années à essayer de reculer cet évènement, Disney se voit obligé d’émanciper sa mascotte, désormais entrée dans le domaine public depuis le 1er janvier 2024. De quoi susciter l’intérêt de nombreux réalisateurs, avec notamment un projet de film d’horreur déjà bien avancé, prévu pour cette année.

Le 1er janvier 2024 est un tournant majeur pour Disney : la souris iconique n’est plus protégée par le droit d’auteur américain. Une précision importante cependant : seule sa version de 1928 peut être librement utilisée.

Disney a donc encore tous les droits sur ses versions ultérieures, laissant ainsi une marge de manœuvre restreinte quant à son utilisation.

Mais de quelle souris parlons-nous alors ? Il s’agit de la première apparition de la souris à l’écran dans les court-métrages SteamBoat Billie et Plane Crazy, sortis en 1928. 95 ans après la sortie de ces films d’animation, n’importe qui peut donc utiliser la souris à la condition (et pas des moindres) de préciser qu’il ne d’agit pas de la marque déposée et que Disney n’a alors rien à voir avec le projet. On imagine que Disney veut continuer à protéger comme il le peut sa mascotte mais aussi sa propre image.

Ainsi, les futurs utilisateurs doivent se contenter de la version originale, peut-être moins connue que les versions plus modernes, de la souris. Pas de quoi en décourager certains qui attendaient depuis des années cet évènement, notamment les amateurs de fims d’horreur.

Si vous avez aimez la version sanguinaire de Winnie l’Ourson dans Winnie the Pooh, blood and Honey, cette nouvelle devrait vous ravir : Mickey Mouse en tueur sans scrupules est déjà prévu dans un film d’horreur, intitulé Mickey Mouse’s Trap dont la bande annonce est sortie ce lundi.

Réalisé par Jamie Bailey, le projet semble bien abouti avec une sortie probablement pour mars 2024. Les images nous montrent un Mickey effrayant poursuivant un groupe d’amis enfermé dans une salle d’arcades. L’histoire reprend les codes du film d’horreur avec lesquels le réalisateur a annoncé vouloir « s’amuser », annonçant un film entre épouvante et absurde.

Il n’est pas le seul à vouloir jouer avec la souris aux grandes oreilles : le réalisateur LaMorte, connu pour The Mean One, une version parodique et horrifique du Grinch, explique vouloir lui aussi s’amuser à transformer ce rongeur de Steamboat Billie en tueur en série.

Mickey intéresse également les créateurs de jeux vidéo, eux aussi impatients de la transformer en monstre sanguinaire. La bande annonce d’Infestation 88 est même déjà sortie. Cependant, LaMorte et les concepteurs ont déjà annoncé travailler avec une équipe juridique afin d’être sûrs de rester dans le cadre légal fixé par Disney. Une décision qui semble prudente au vu des annonces du groupe Disney qui ne va certainement rien pardonner aux réalisateurs un peu trop audacieux avec leur mascotte.

Célia Perez