L’entreprise Futureverse, dédiée à l’intelligence artificielle et aux technologies du métavers, lance Readyverse studios, qui débutera avec Ready Player One en partenariat avec Warner Bros Discovery.

Difficile de ne pas s’être posé cette question en découvrant Ready Player One de Steven Spielberg dans nos salles obscures en 2018 : « Et si cela devenait réalité ? Et si nous aussi, nous avions accès à l’Oasis ? »

Grâce au Readyverse, nous ne sommes peut-être pas loin de conduire la DeLorean, visiter l’hôtel Overlook de Shining ou encore escalader une montagne avec Batman.

Ce métavers, cocréé par l’auteur du roman lui-même, Ernest Cline, est décrit comme « une plateforme interactive dynamique d’expériences digitales interconnectées ». L’une d’elles, Ready Player One, permettra d’entrer dans un monde ouvert virtuel qui fait appel à de nombreuses références provenant de la pop culture. Et ce n’est que le début, d’autres collaborations avec Hollywood et des marques internationales devraient être annoncées.

Le Readyverse doit être lancé courant 2024 et se base sur la technologie de l’entreprise Futureverse, en développement depuis cinq ans et basée sur le web3 (ou web 3.0). Ce dernier fonctionne au travers d’un processus de décentralisation, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données. L’idée est de se réapproprier Internet sous une forme plus libre.

En effet Readyverse Studios insiste sur la sécurité, l’interopérabilité et l’orientation communautaire de son infrastructure. Espérons que l’entreprise Innovative Online Industries de Nolan Sorrento ne viendra pas s’attaquer à cette liberté.

En tout cas, voici ce qu’en dit Ernest Cline : « Le futur est arrivé encore plus vite que ce que je l’imaginais. Avec Readyverse Studios, nous avons l’opportunité d’exploiter la technologie que Futureverse a développé pendant plusieurs années pour donner vie à l’une des meilleures versions possibles du métavers. J’ai confiance en l’équipe, nous avons les esprits les plus brillants et les cœurs les plus grands pour nous mener vers le prochain chapitre de notre futur collectif… un futur qui rendrait Wade Watts et James Halliday fiers. »

De quoi donner envie de découvrir le Readyverse et avant cela de redécouvrir le film, le roman, ou sa suite publiée en 2020.

S’il vous est impossible d’attendre et que vous voulez en savoir plus sur ce que les cocréateurs Shara Senderoff et Aaron McDonald annoncent comme « le futur du divertissement en ligne, du gaming et des expériences sociales », vous pouvez demander un accès anticipé au Readyverse. N’oubliez cependant pas que d’après James Halliday, la réalité reste le seul endroit où l’on peut faire un repas convenable.

Florian Boulland