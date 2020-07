Intitulée Ready Player Two, la suite du roman Player One paraîtra le 24 novembre prochain aux États-Unis.

Le second tome du roman de Ernest Cline, adapté au cinéma en 2018 par Steven Spielberg dans l’éponyme blockbuster Ready Player One rejoindra les rayonnages des librairies dans peu de temps.

Toujours éditée par Random House, cette suite s’intitulera Ready Player Two et devrait faire son entrée le 24 novembre prochain aux États-Unis, précise Deadline. En attendant, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et la date de sortie internationale du livre doit être annoncée dans les prochains mois.

L’intrigue, pour l’heure inconnue, devrait suivre le cours des événements du premier opus paru en 2013. L’histoire située en 2045 dans un futur désœuvré où la population s’évade dans l’OASIS, un jeu en ligne d’envergure planétaire en réalité virtuelle truffé d’éléments issus de la pop culture, voyait Wade Watts alias Parzival, adolescent de dix-huit ans (joué au cinéma par Tye Sheridan) tenter de remporter via son avatar une « chasse à l’œuf » (à l’easter egg) gigantesque organisée par le créateur du programme avant sa mort. Une aventure suscitant une convoitise acérée.

Devenu culte en partie grâce au succès du film de Spielberg qui a rapporté près de 600 millions de dollars au box-office mondial et a été nommé aux Oscars 2019 pour ses effets visuels, Ready Player One entremêle habilement le genre de la science-fiction avec une touche de dystopie, s’appuyant en grande partie sur la nostalgie de la « culture geek » constituée dans les années 1980 (Blade Runner et le jeu Pac-Man sont entre autres cités) pour entamer une réflexion autour de celle-ci, de l’environnement social tissé par les réseaux sociaux et internet, et des technologies actuelles en passe de se développer. En toute logique, le nouveau volume devrait suivre cette même veine.