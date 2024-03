Les studios Disney ont dévoilé la première image de Tron : Ares, nouveau film de la saga Tron, qui va nous replonger dans le monde virtuel et de l’intelligence artificielle.

La saga Tron renaît de ses cendres. Un troisième volet va voir le jour et son titre émane du nom du dieu grec de la guerre.

Attendu pour 2025, Tron : Ares en dévoile une première image : il s’agit du personnage, de dos, incarné par Jared Leto, vêtu d’une combinaison traditionnelle de la saga, ornée de néons rouges. L’acteur a également partagé ce premier aperçu sur son compte Instagram.

Le tournage a déjà démarré, à Vancouver, au Canada. C’est Joachim Rønning, réalisateur norvégien habitué de Disney, qui se charge de le mettre en scène. Pour rappel, il s’était déjà occupé de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar (2017) et de Maléfique : Le Pouvoir du Mal (2019).

Celui-ci se dit « ravi de faire désormais partie de la saga Tron et d’apporter ce nouveau film aux fans du monde entier ». Et d’ajouter « Tron : Ares s’appuie sur l’héritage d’un design, d’une technologie et d’une narration de pointe. Aujourd’hui plus que jamais, c’est le bon moment d’effectuer un retour sur la Grille. »

En effet, à l’heure du boom de l’intelligence artificielle et du métavers, il semble pertinent de revenir à cette saga culte démarrée en 1982. L’ovni de science-fiction de Steven Lisberger racontait l’histoire de Flynn (Jeff Bridges), concepteur de jeu vidéo qui se fait voler ses créations et cherche à les récupérer en infiltrant une puissante intelligence artificielle. Il va se retrouver lui-même projeté dans un univers virtuel.

Une suite, Tron : L’Héritage (Tron: Legacy), a vu le jour près de trente ans plus tard, en 2010, réalisée par Joseph Kosinski (Oblivion, Top Gun : Maverick). Elle nous présentait Sam (Garreth Hedlund), le fils du protagoniste du film inaugural, hanté par la disparition de son père, qui va lui aussi être aspiré dans un monde numérique.

Près de quinze ans plus tard, c’est désormais au tour de Tron : Ares, troisième volet, de présenter « l’étonnante aventure d’un Programme hautement sophistiqué du nom d’Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse, qui va marquer la première rencontre de l’humanité avec des êtres dotés d’une intelligence artificielle… »

Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan ou encore Gillian Anderson sont annoncés au casting. En revanche, et à moins d’une surprise, pas de retour de Garreth Hedlund prévu pour le moment. Après des années d’attente entre les suites, il ne reste maintenant plus qu’à attendre ici une première bande d’annonce.

Florian Boulland