Toy Story 5, Les Indestructibles 2, Zootopie 2, série Vice-Versa, NIN pour Tron Ares, Avatar 3… Telles sont les premières nouveautés annoncées lors de la convention Disney D23 qui devraient en enchanter plus d’un.

Comme chaque année, le temps d’un week-end, la Maison Disney a organisé son événement phare : la D23, qui s’est déroulé du 9 au 11 août. Au programme, une myriade de films et de séries à venir, des avant-premières, des rencontres exclusives et bien d’autres nouveautés encore de l’univers infini de Disney, Pixar, Marvel Star Wars. Zoom sur quelques prochaines sorties à prévoir dans son agenda.

Léa Lallemand

Toy Story 5 (sortie 2026)

Andrew Stanton a révélé les premières images du long-métrage annonçant le nouvel ennemi de nos jouets préférés, mais aussi l’ami des enfants : les écrans. Il faudra s’armer de patience avant de revoir Woody, Buzz, Jessie et toute l’équipe dans le nouveau film d’animation, Toy Story 5, car la sortie prochaine est prévue pour juin 2026.

Avatar 3 : Fire and Ash (17 décembre 2025)

James Cameron a fait l’honneur de sa présence à la D23 afin de dévoiler les informations du prochain film de la saga Avatar. Nous retrouverons donc Na’vi Jake Sully et Na’vi Neytiri dans des aventures encore plus exaltantes à Pandora. D’après le réalisateur sur la BBC, ce nouvel opus défiera toutes nos attentes, mais devrait plaire à l’audience.

Blanche Neige (19 mars 2025)

La première bande-annonce a été dévoilée et nous pouvons découvrir à l’écran Rachel Zegler (remake West Side Story, Hunger Games) et Gal Gadot (Wonder Woman), jouant respectivement la princesse Blanche-Neige et la méchante Reine. Sans oublier les fidèles amis de la jeune protagoniste, les sept nains.

Les Indestructibles 3

Pixar prépare le troisième volet des Indestructibles, toujours réalisé par Brad Bird. Plus de cinq ans après les Indestructibles 2, la famille de super-héros sera de retour dans son costume rouge. De quoi ravir petits et grands !

Lilo & Stitch (été 2025)

L’année prochaine, laissons-nous émouvoir par le live action Lilo & Stitch, qui retrace la belle amitié entre Lilo, une jeune fille hawaïenne, et Stitch, le petit extraterrestre bleu aux grimaces décalées. Une œuvre réalisée par Dean Fleischer Camp et produite par Jonathan Eirich (Aladdin) et Dan Lin (Sherlock Holmes).

Mufasa : Le Roi Lion (18 décembre 2024)

Direction la savane la plus convoitée des animaux, avec Mufasa : Le Roi Lion, qui relate l’histoire du père de Simba. L’histoire est celle d’un lionceau à la recherche de son identité après avoir été abandonné. Il voyage et fait des rencontres qui vont l’aider à se propulser sur le trône. Timon, Pumba, Simba et sa famille seront également de la partie dans le but d’accompagner Kiara, la petite fille de Simba et Nala, dans la découverte de sa propre identité, dont celle de son grand-père.

Captain America – Brave New World (12 février 2025)

Anthony Mackie était présent lors de la convention et a offert en exclusivité quelques images de nouvel opus Marvel. Le héros national des États-Unis se sent investi d’une mission de la plus haute importance : déjouer un complot. À ses côtés, Harrison Ford (Indiana Jones, Star Wars) lui donnera la réplique, ainsi que Danny Ramirez (Top Gun : Maverick).

Vaiana 2 (27 novembre 2024)

Dans ce nouveau et second volet, Vaiana nous transporte dans les eaux du Pacifique et dans une épopée remplie de péripéties à surmonter. Un film qui devrait réchauffer nos cœurs en novembre 2024.

Zootopia 2 (novembre 2025)

Alerte à Zootopie ! Un mystérieux reptile attaque la ville, les deux agents Judy et Nick doivent cette fois allier leur force pour démasquer ce fauteur de trouble. Le film d’animation est écrit par Jared Bush et produite par Yvett Merino, tous deux sur les projets Encanto et Vaiana.

Nine Inch Nails pour le prochain Tron (octobre 2025)

Surprise pour les aficionados de Nine Inch Nails ! Le groupe de Trent Reznor et Atticus Ross a fait une apparition lors de la D23 et a annoncé sa participation musicale sur Tron : Ares réalisé par Joachim Rønning, avec en vedette Jared Leto (Suicide Squad), Greta Lee (Sisters) ou encore Evan Peters (X-Men, Wandavision, Monstre). Le duo a aussi diffusé l’information sur leur compte Instagram.

Vice-Versa, la série

Après le carton de Vice-Versa 2, projeté en juin dernier, Pixar a annoncé une série dérivée, Dream Productions. Si la première saison devrait être diffusée en 2025 sur Disney+, des informations circulent déjà. Pete Docter évoque l’idée d’un « interquel » entre le premier et le second film. Il s’agira ainsi d’une plongée dans la fabrique à rêves de Riley, qui nous fera suivre les aventures de ses émotions avec Joie, Colère, Tristesse, Anxiété, Envie ou encore Dégoût.

Freakier Friday (en 2025)

Vingt ans après la comédie Freaky Friday, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan reviennent pour ce second volet. Il sera réalisé par Nisha Ganatra et produit par Kristin Burr, Andrew Gunn et Jamie Lee Curtis. L’histoire a lieu des années après la crise d’identité subie par Tess (Curtis) et Anna (Lohan). Anna est à son tour mère d’une fille et aura bientôt une belle-fille. Confrontées aux défis que pose une famille recomposée, les deux femmes vont découvrir que dans leur cas, la foudre peut frapper deux fois au même endroit.

Gagné ou perdu (à partir du 6 décembre 2024)

Toujours du côté des séries, Disney+ diffusera la première fiction télévisée de Pixar, Gagné ou perdu. La série, écrite et réalisée par Carrie Hobson et Michael Yates, suivra les histoires d’une équipe de softball en se concentrant sur un personnage clé à chaque épisode.

The Mandalorian and Grogu (20 mai 2026)

En cours de production, cette nouvelle aventure sur grand écran est réalisée par Jon Favreau et produite par Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni et Ian Bryce. On retrouvera en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal.

Skeleton Crew (à partir du 4 décembre)

Une nouvelle série Star Wars fera également son apparition sur la plateforme de streaming en fin d’année, et c’est Jude Law en personne qui a offert quelques informations sur la fiction. Skeleton Crew se concentrera sur quatre jeunes qui se retrouvent piégés dans une galaxie encore méconnue. Au casting, Jude Law sera accompagné de Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith et Tunde Adebimpe.