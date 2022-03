La plateforme de streaming continue d’agrandir l’univers Star Wars avec une minisérie centrée sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi, incarné par Ewan McGregor, et disponible dès le 25 mai.

Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, c’est maintenant à Obi-Wan Kenobi de faire sensation en rappelant Ewan McGregor dans le rôle du Chevalier Jedi et Hayden Christensen dans celui d’Anakin Skywalker/Dark Vador.

Au son de Duel of the Fates de John Williams, thème associé au basculement d’Anakin Skywalker vers le côté obscur, la bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi nous présente l’ancien Maître Jedi caché sur Tatooine et veillant sur un jeune Luke Skywalker. Cette introduction rappelle le contexte de la série qui se situe dix ans après Star Wars, Episode 3 : La Revanche des Sith dans lequel la République tombait et les Jedi étaient majoritairement assassinés.

Ceux qui ont survécu doivent se montrer discret et échapper aux Inquisiteurs. Ces chasseurs de Jedi représenteront la principale menace que devra affronter Obi-Wan Kenobi dans une galaxie tombée sous la dictature de l’Empereur Palpatine. Un régime de terreur est mis en place et le Grand Inquisiteur parie sur le code moral des Jedi pour intervenir et les démasquer.

Un ton tragique et épique pour cette première série focalisée sur un personnage phare de l’univers Star Wars. En plus d’Ewan McGregor (Doctor Sleep) et Hayden Christensen (Jumper), Joel Edgerton (Red Sparrow) endosse à nouveau le rôle d’Owen, l’oncle de Luke.

À l’origine destiné à être le troisième volet de la trilogie A Star Wars Story, le projet de film s’est transformé suite à l’échec de Solo. Disney a réévalué son planning et décidé d’exploiter l’univers prolifique de George Lucas au sein de la plateforme Disney + avec un format sériel qui réduit les budgets et assure un revenu fixe grâce au système d’abonnement.

Les six épisodes d’Obi-Wan Kenobi ont été réalisés par Deborah Show, qui a fait ses preuves à la réalisation d’épisodes de The Mandalorian. La série est écrite par Joby Harold (Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur), Hossein Amini (Blanche-Neige et le Chasseur) et Hannah Friedman (Wet Hot American Summer).

La diffusion débutera à compter du 25 mai sur Disney +.

Emilie Bollache