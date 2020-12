Le mastodonte du divertissement familial a annoncé ses ambitions pour la décennie à venir. Il faut s’attendre à une extension de Disney+ et la relance de ses plus grandes licences, comme Star Wars, Marvel et Indiana Jones.

Tout d’abord, il s’agit d’agrandir l’offre sur Disney+. Pour cela, Rebecca Campbell, présidente des Opérations Internationales et du service Direct-to-Consumer, vient d’annoncer le lancement d’une extension de la plateforme, baptisée Star, nous apprend Deadline.

Star est envisagée comme un service proposant des contenus destiné à un public plus adulte, notamment les programmes de ABC, FX, FreeForm, Searchlight et 20th Century Studios. Le fonctionnement devrait être similaire à celui d’Hulu, à la différence que Star contiendra exclusivement des séries détenues par Disney.

Le lancement est prévu pour le 23 février au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Europe. Cette addition aura pour effet d’augmenter le prix de l’abonnement à Disney+, qui montera à 8,99 €.

Ensuite, place au développement des contenus de la plateforme. Et là, Disney ne fait pas les choses à moitié. Dix séries Star Wars et dix autres séries Marvel. Attention à l’indigestion.

La fameuse productrice Kathleen Kennedy a donné quelques détails sur l’évolution prochaine de la galaxie lointaine… très lointaine. Il faudra s’attendre notamment à une série intitulée Andor qui sera le prequel au spin-off Rogue One, une autre sur le personnage de Lando, une sur les Ranger de la Nouvelle République, et une autre encore sur le personnage féminin d’Ahsoka, disciple d’Anakin Skywalker révélée dans la série Clone War.

Mais la plus grosse annonce concerne celle sur Obi-Wan. En effet, Hayden Chistensen réapparaitra dans le rôle de Dark Vador. « Ce sera le match retour du siècle », s’enthousiasme Kennedy, alors qu’Ewan McGregor salue la réhabilitation de son partenaire : « Le plus beau dans tout ça, c’est que cela me réunit à nouveau avec Hayden ».

Après la télévision, les salles de cinéma. Là encore, du Star Wars. Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, dirigera le prochain film officiel de la franchise, prévu au cinéma pour 2023. Rogue Squadron racontera l’histoire d’un pilote de la résistance. Un projet que la réalisatrice dédie à son père, lui-même pilote de guerre, dans une vidéo postée sur Twitter.

Et pour rester dans l’univers de Lucasfilm, Indiana Jones n’est pas non plus oublié. Un nouveau film est en préparation, pour lequel Harrison Ford sera de retour devant la caméra de James Mangold, le réalisateur de Le Mans 66 et Logan. Kennedy envisage une sortie pour Juillet 2022.

Disney lance donc toute sa flotte dans une attaque massive destinée à envahir le marché du streaming tout en conservant son monopole dans les salles. Le public se laissera-t-il conquérir ?

Raphaël Mussard