Le petit Archie Yates a été choisi pour succéder à Macaulay Culkin dans une nouvelle version Disney + de Maman j’ai raté l’avion !

Incontournable film de Noël, Maman j’ai raté l’avion ! (Home Alone) fait désormais partie des classiques à découvrir en famille. Depuis 1990, on ne se lasse pas de revoir le petit Macaulay Culkin en Kevin McCallister, piégeant les cambrioleurs de sa maison pendant les fêtes, où ses parents l’ont malencontreusement oublié en s’envolant pour Paris.

Ère du reboot oblige, Disney +, qui avait annoncé en août 2019 une nouvelle version de la comédie culte dont elle possède les droits, vient d’en trouver le héros. D’après Variety, il s’agit de Archie Yates, qui sera dès janvier 2020 à l’affiche de Jojo Rabbit avec Scarlett Johansson.

Mais que les nostalgiques attachés au long-métrage de Chris Columbus et à la bouille de Culkin se rassurent, l’interprète de 14 ans a beau avoir un physique aux antipodes de son prédécesseur, il n’a jamais été question qu’il reprennent le rôle de Kevin McCallister.

L’acteur britannique va camper un tout nouveau personnage, confronté à la même situation. À ses côtés, Ellie Kemper (The Office) et Rob Delaney (Deadpool 2) ont été annoncés au casting sans que leurs rôles soient précisés. Si l’on évoque les parents du petit garçon, joués dans le film d’origine par Catherine O’Hara et Gerry Bamman, l’information ne serait pas encore confirmée. Mais des sources du magazine affirment que le duo pourrait également interpréter des adultes de l’entourage du héros.

Véritable comédie populaire, Maman j’ai raté l’avion ! avait rapporté plus de 470 millions de dollars dans le monde pour un budget de 18 millions. Un succès fulgurant, complété par une suite, Maman, j’ai encore raté l’avion ! (Home Alone 2 : Lost in New-York), sortie deux ans plus tard ainsi que trois autres films, qui en fait l’un des films les plus rentables et appréciés de Noël.

Point noir de ce carton, Macaulay Culkin, propulsé au rang d’enfant star à 10 ans, ne parviendra jamais à s’imposer au cinéma. Ses parents dépassés par sa nouvelle célébrité, qui en fît l’acteur le mieux payé entre 1990 et 1994, lui ont imposé une pression néfaste, se déchirant pour obtenir sa garde. Un traumatisme que le jeune homme évoquera plus tard.

Le nouveau film, potentiellement réalisé par Dan Mazer (Bridget Jones Baby) à partir d’un scénario de Mikey Day et Streeter Seidell, sera produit par Hutch Parker et Dan Wilson. Le métrage qui n’a pas encore de titre constituera le premier projet produit par 20th Century Fox pour Disney +.

Joanna Wadel