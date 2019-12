Résumé : Première anthologie à paraître en français sur le sujet, Cinéma autochtones : des représentations en mouvements se veut un véritable état des lieux valorisant avant tout les contributions de cinéastes, artistes et chercheur.e.s autochtones du monde entier avec, à leurs côtés, celles de proches collaborateur.trice.s non autochtones. Invitation à s’immerger dans un univers cinématographique créatif et original, ce livre collectif s’affranchit tout autant des frontières chronologiques, géographiques que des genres, afin de mieux célébrer ensemble le pouvoir des créateur.trice.s cinématographiques autochtones d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

♥♥♥♥ ♥

Surface creuse ou réceptacle aux fantasmes du monde occidental, l’autochtone au cinéma se décline le plus souvent sous la forme de variations autour du mythe du « bon sauvage ». Coordonné par Sophie Gergaud, réalisatrice, animatrice d’ateliers vidéo et cofondatrice de l’association « De la Plume à l’Écran », et Thora M. Herrmann, géographe culturelle, professeure agrégée au Département de géographie de l’Université de Montréal (Canada), cet ouvrage collectif se propose comme une mise en perspective(s) et en pratiques(s) d’un cinéma dont la pluralité n’empêche pas la cohérence. Celle-ci s’affirme d’abord à travers une volonté de poser un regard juste sur des réalités souvent ignorées ou peu considérées par les sphères artistiques et culturelles dominantes. De fait, la parole est à la fois donnée à des chercheurs et à des réalisateurs qui explicitent les déterminismes d’une démarche ethnographique parcourant les continents (principalement les Amériques et l’Océanie) et les modes de communication (captation cinématographique, nouveaux médias, dispositifs artistiques, ateliers de cocréation, projections,festivals, débats…). Cet éclectisme géographique et scientifique profite d’analyses précises offrant de nombreuses perspectives de recherche à partir de réflexions sur la création et la réception des productions citées. L’originalité de cet objet d’étude se distingue encore par la présence de différentes approches d’écriture (panorama historique, entretien, manifeste, articles marqués par les cultural et visual studies). Dans cette perspective, la présence d’une bibliographie (principalement anglo-saxonne, on s’en doute) permet au lecteur de pousser plus loin la réflexion. Cet apport n’est cependant pas exempt de certains manques méthodologiques. On regrette en premier lieu l’absence d’une filmographie qui aurait permis de cartographier de façon claire les différentes cinématographies abordées. Si ce travail de classification se serait révélé évidemment complexe à élaborer, il nous apparaît néanmoins comme indispensable à la formidable profusions de pistes de lecture proposée ici.Ce manque mis à part, il faut considérer cet ouvrage collectif pour ce qu’il est en premier lieu : la première source de connaissances en langue française sur les cinémas autochtones.