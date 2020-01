Cette affaire reste l’une des plus marquantes de l’Histoire du Louvre, et de son tableau le plus célèbre, La Joconde, de Léonard de Vinci. Durant deux ans, la toile est restée introuvable, donnant lieu à une enquête hors-normes au cours de laquelle Pablo Picasso fût soupçonné. Un long-métrage inspiré de l’histoire et réalisé par Jodie Foster est en préparation.

Un ouvrier italien, Vincenzo Peruggia, ex-employé du Louvre las de voir ses compatriotes discriminés, dérobe La Joconde qu’il emporte sous le manteau un jour de fermeture du musée, pour la rendre à l’Italie.

L’homme, vitrier, avait participé à la mise sous verre de l’œuvre, qu’il a pu subtiliser facilement. C’était en 1911, en plein été. Deux ans plus tard, l’illustre chef-d’œuvre sera retrouvé, et le voleur arrêté en pleine transaction, puis jugé.

L’histoire rocambolesque, pourtant bien réelle, a été adaptée au cinéma en 1931 par Géza von Bolváry, à la télévision en 1956 dans un épisode de la série You are There, puis dans plusieurs documentaires retraçant les étapes incroyables du méfait.

Loin de ne plus inspirer les auteurs, le vol de La Joconde va de nouveau faire l’objet d’un film. La fiction serait actuellement en préparation, menée par une réalisatrice de premier choix, et plutôt rare ces derniers temps. Selon Deadline, Jodie Foster pourrait se voir confier le projet, adapté du livre de Seymour Reit, The Day They Stole the Mona Lisa (Le jour où il ont volé Mona Lisa), inspiré de l’affaire.

Le scénario du drame, qui n’a pas encore de titre, serait écrit par Bill Wheeler pour être porté à l’écran par l’actrice oscarisée, qui a déjà signé quelques long-métrages (Le complexe du castor, Money Monster) et des épisodes de séries (House of Cards, Black Mirror, Orange is The New Black).

D’après Jeffrey Soros de la compagnie Los Angeles Media Fund, qui chapeaute le projet, le film se concentrera sur les auteurs du vol, plutôt que sur l’événement, peu technique et spectaculaire : « C’est une histoire amusante, et le crime lui-même n’est pas sophistiqué. », a-t-il confié à Deadline, précisant que l’intrigue mêlera « vérité et fiction », et sera centrée sur « les personnages derrière l’orchestration du vol ».

Soros et son collègue Simon Horsman sont actuellement à Park City pour présenter trois de leurs productions au Festival de Sundance, Shirley, Some Kind of Heaven et Summertime. Le film sur Mona Lisa figure parmi leurs nombreux métrages sur le feu. Aucune date concernant l’avancée du projet et de sa production n’a été communiquée.