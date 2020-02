Le thriller science-fictionnel de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson devrait bientôt rejoindre la liste de films adaptés pour le petit écran. Les compagnies Silver Reel et A24 se font face pour acquérir les droits.

Après Parasite de Bong Joon-ho, prochainement adapté en série pour HBO, un autre succès du cinéma indépendant pourrait être décliné en programme sériel. Il s’agit selon Deadline d’Under The Skin, pépite déstabilisante de Jonathan Glazer (Sexy Beast, Birth), portée par Scarlett Johansson.

Sorti en 2013, le long-métrage primé aux British Independent Awards la même année, et distribué dans les salles françaises en 2014 par MK2 et Diaphana, racontait le parcours terrestre d’un alien glissé dans la peau d’une jeune femme nommée Laura, faisant disparaître un à un les hommes qui tombent sous son charme.

Un curieux drame aux accents féministes et à l’issue tragique, inspiré du roman SF Sous la peau de Michel Faber, qui a d’ailleurs coécrit le scénario final du film avec Walter Campbell et Glazer.

Le site américain rapporte qu’un duel se jouerait entre la boîte de production d’Under The Skin, Silver Reel, et son distributeur américain A24, – impliqué dans le nouveau drame de Glazer sur l’Holocauste tourné en Pologne – pour remporter les droits de l’œuvre et pouvoir développer une série spin-off tirée du métrage.

Cependant, Deadline précise que la participation du cinéaste britannique au futur projet ne sera déterminée qu’une fois les droits acquis. Ce dernier aurait même signé un document dans ce sens. Pour l’heure, la trajectoire de la série reste donc inconnue. Mais son scénario devrait occuper un temps l’auteur choisi, car la transposition d’un tel récit, tout comme l’ambiance particulière du film de Glazer en format sériel ne sera pas chose aisée.

À sa sortie, Under The Skin et la performance de son actrice principale ont reçu un très bon accueil de la presse, en particulier du Daily Telegraph, qui l’a qualifié de « Chef-d’œuvre ». Les Cahiers du cinéma, l’ont récemment classé 9e dans leur liste des meilleurs films de la décennie.