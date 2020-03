Les amateurs de théâtre ont de quoi se réjouir. La Maison de Molière transporte les planches de la salle Richelieu dans vos salons, avec une programmation en ligne exclusive.

La Comédie-Française emboîte le pas aux autres institutions culturelles en proposant au public confiné l’opération « La Comédie continue », un programme de représentations quotidiennes à heure fixe, l’une à 18h30, et l’autre à 20h30, la même cadence que d’ordinaire.

Le magazine Vanity Fair, qui relaie l’information, indique cependant qu’à l’instar des spectacles de la Comédie, ces séquences ponctuelles ne seront visibles qu’au jour et à l’heure indiqués. Comme en temps normal, il convient donc d’être au rendez-vous sur le site, la chaîne YouTube ou la page Facebook de l’institution fondée en 1680.

La première proposition sera une pièce courte convenant au jeune public, tandis que celle de 20h30 sera destinée aux adultes, avec des œuvres issues des archives de la Maison de Molière dont Les Trois Sœurs de Tchekhov, La Double Inconstance de Marivaux, Peer Gynt d’Ibsen… », citées par le magazine.

Le récent L’hôtel de libre-échange de Feydeau revu par Isabelle Nanty fera partie du lot. Des classiques aux mises en scène marquantes seront également offerts, tels que « Bérénice de Racine par Klaus Michael Grüber, La Forêt d’Ostrovski montée par Piotr Fomenko ou encore La Vie de Galilée de Brecht par Antoine Vitez », explique encore Vanity Fair.

Mais ce n’est pas tout, puisque de brèves vidéos seront également mises en ligne dès 16 h, comprenant des lectures de conte par des comédiens, ou bien de la poésie, le tout présenté par de célèbres sociétaires, comme Denis Podalydès, Elsa Lepoivre et Clément Hervieu-Léger.

Ces quatre heures de spectacle vivant proposés par la Comédie pour « garder un lien avec le public et pour tenter de mettre du sens et de la légèreté dans cette épreuve dont la violence sourde nous sidère », explique Éric Ruf, administrateur général du Théâtre-Français, seront accessibles dès ce lundi 30 mars à 16 heures. Un précieux cadeau à découvrir immédiatement, et gratuitement.