Le festival lillois de la fiction télévisée n’a pas dit son dernier mot. En plein confinement, où chaque média tente d’adapter sa ligne éditoriale, Séries Mania se met au numérique, en proposant un Forum en ligne où 60 séries internationales seront présentées aux dates prévues.

La onzième édition du Festival Séries Mania qui devait se tenir à Lille du 20 au 28 mars, annulée alors que la pandémie de Coronavirus gagnait du terrain, va finalement avoir droit à une plateforme numérique exclusive. L’annonce détaillée sur le site de l’événement décrit une « plateforme digitale réservée aux professionnels de la série », accessible du 25 mars au 7 avril 2020. Une alternative en ligne qui remplacera le traditionnel Forum aux dates prévues.

Les inscrits pourront y trouver les sessions de pitchs avec plus de 35 projets sélectionnés pour trois initiatives principales : les sessions de copro-pitching, de l’UGC Writers Campus et de la résidence d’écriture franco-israélienne. Une vidéothèque inédite, The Buyers Showcase, y sera également proposée ainsi que des sessions Coming Next From où des nouvelles séries provenant de France et du Québec seront présentées.

Au total plus de 60 séries issues du programme du Festival seront représentées. L’accès au Forum numérique se fera comme d’ordinaire sur accréditation après inscription sur le site.

Pour cette troisième édition lilloise du festival créé en 2010, de nombreux invités de marque étaient attendus, parmi lesquels Tom Perrotta (The Leftovers), Rachel Griffiths (Six Feet Under), Chris Brancato , Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian), ou encore Manny Jacinto (The Good Place). Le Forum du Festival 2020 aura donc bien lieu.

Les autres grands événements culturels prévus dans les mois à venir, comme Cannes a été suspendu mais possiblement reporté et son Marché du Film qui pourrait lui aussi passer au numérique.