Attention, fausses devantures. En effet, comme l’indiquait Le Figaro Culture, relayant l’AFP le 22 mars, les enseignes fictives ont été conçues pour le film de Fred Cavayé adapté de la pièce de théâtre « Adieu Monsieur Haffman », avec au casting notamment Daniel Auteuil, Sara Giraudeau et Gilles Lellouche.

Écrite par Jean-Philippe Daguerre, l’histoire récompensée d’un Molière en 2018 est celle d’un bijoutier juif, contraint de se cacher des nazis dans sa cave en 1942, laissant son commerce aux mains de son employé jusqu’à la fin de la guerre. Le tournage du long-métrage, comme de nombreux autres dans le monde, a donc été interrompu dans le cadre du renforcement des mesures de confinement.

La reconstitution d’époque particulièrement réaliste, située dans les rues Berthe et Androuet, à quelques pas de Sacré-Cœur, plonge les passants dans l’oppression du régime de Vichy depuis le début du mois. Des publicités pour de la bière, des vitrines de corsets, une affiche de propagande d’état de 1941 pour « La journée des mères », ou encore des panneaux en allemand rappellent l’allure de la capitale occupée de 1940 à 1944.

Des clichés de ces surprenants décors ont été relayés sur les réseaux sociaux par des internautes, prenant soin de spécifier le contexte de telles photos, publiées en pleine pandémie.

Le film de Fred Cavayé est prévu en salle le 20 janvier 2021, distribué par Pathé.

Adieu Monsieur Haffmann: a section of #rueBerthe and #rueAndrouet in #Montmartre eerily turned into a 1940’s #filmset of #Paris under the #Occupation #film #art #cinema #occupationofparis #theater https://t.co/fVjudwvnHj pic.twitter.com/ZVDssFWloW

Just in case quarantined Paris wasn’t disorientating enough: my neighbourhood was being used as a film set when the lockdown hit. Now the whole block has been left frozen in 1941 pic.twitter.com/TOPHuX5agT

— Tim Mc Inerney (@TimMacAndErny) March 20, 2020