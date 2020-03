Résumé : L’anthologie des films qui ont inspiré Quentin Tarantino ! Vous avez toujours rêvé de disposer du formidable « trousseau de clés » des références de Quentin Tarantino ? D’apprécier encore plus ses films en savourant les influences, citations et hommages qui parcourent son cinéma ? Avec Tarantino Reservoir Films, découvrez plus de 200 longs-métrages et séries qui ont inspiré le cinéaste ! Un beau livre enrichi de nombreuses photographies et de citations de Tarantino, avec autant de flashcodes pour visionner la bande-annonce de chaque film sur votre téléphone !

♥♥♥♥ ♥

Si l’érudition de Quentin Tarantino en matière de cinéma n’est un mystère pour personne, rares sont les aventureux ayant cherché à décrypter avec une quelconque prétention d’exactitude les différentes références disséminées dans ses films. Il faut dire que l’entreprise était de taille, rares étant les séquences mises en scène par le cinéaste qui ne comportent aucune mention directe ou allusion plus lointaine à son panthéon cinéphile. Il faut donc d’emblée louer l’initiative de Philippe Lombard, déjà auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au cinéma (dont Le Paris de Michel Audiard et Le Petit Livre de James Bond) qui, loin de proposer un simple recueil de titres, est parvenu à associer au plaisir ludique de la recension une certaine rigueur dans sa sélection filmographique. Après avoir retracé dans les grandes lignes la carrière de Tarantino (les fanatiques n’apprendront pas grand chose, mais là n’est pas le propos de l’ouvrage), l’auteur propose une analyse cas par cas des sources d’inspiration du réalisateur. De À bout de souffle Made in USA à The Thing (version Carpenter) en passant par La Horde sauvage, Le Grand silence, Les douze salopards, ou Coffy, la panthère noire de Harlem, chaque production bénéficie d’un commentaire de longueur variable. L’essentiel des analyses de Lombard se concentrent sur le rôle joué par le film mentionné dans l’œuvre de Tarantino. On apprendra ainsi que le réalisateur s’est inspiré de Et tout le monde riait de Peter Bodganovich pour filmer le Los Angeles de Jackie Brown, que la séquence du combat de la caravane de Kill Bill Volume 2 est née en partie de la vision de Jackass, le film, ou que l’esprit particulier du cinéma de Jack Hill a trouvé un certain nombre de prolongement au sein de la caractérisation de ses personnages féminin.

Les Éditions Omaké Books accompagnent idéalement ce propos. Les nombreuses illustrations ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais insistent sur les références tissées par l’auteur. Le profil de Jamie Fox répond à celui de Jean-Louis Trintignant dans Le Grand silence, tandis que différents diptyques d’acteurs proposent de souligner les liens qui animent souterrainement les films de Tarantino (le Kurt Russell de The Thing répondant à celui des Huit Salopards, comme la Pam Grier de Sheba Baby à celle de Jackie Brown). Ponctué de nombreux encarts comprenant des citations de Tarantino ou d’autres cinéastes, ainsi que d’apartés consacrés à certains points spécifiques (la liste des différentes affiches représentées dans la séquence du Jackrabbit Slims de Pulp Fiction, par exemple), cet ouvrage saura contenter les inconditionnels du réalisateur.