Une nouvelle selon laquelle le jeune interprète de Spider-Man pourrait chausser les baskets de Marty McFly dans une version actualisée de Retour vers le Futur, plane depuis quelques temps. Qu’en disent l’intéressé et Robert Zemeckis, réalisateur de la célèbre saga ?

La trilogie culte des années 80 s’est muée en un véritable objet de pop culture, et représente dans cette tempête de nostalgie et de reboots qui s’abat sur Hollywood, une aubaine à ne pas laisser passer. Évoqué depuis plusieurs années, le potentiel reboot de la franchise intemporelle lancée par Robert Zemeckis en 1985 n’a pourtant pas vu le jour.

Dernière rumeur en date autour de l’éventuel projet, un jeune acteur en vue aurait été approché pour reprendre le rôle de Marty McFly (éternel Michael J.Fox). Il s’agit de Tom Holland, évoqué à tort et à travers depuis qu’il a été propulsé au rang de star par son rôle de Spider-Man dans les opus de Marvel (Homecoming et Far From Home).

Cependant, du côté d’Universal, rien de concret ne se passe. Et pour cause, cette idée provient d’un récent deepfake (superposition de visages de personnalités sur des séquences existantes), où Tom Holland et son mentor d’Avengers, Robert Downey Junior, apparaissent sous les traits de Marty McFly et du Doc (d’ordinaire campé par Christopher Loyd). Une scène qui a fait le tour de la Toile et a été partagée par les acteurs, enthousiasmés par le résultat bluffant, « quand est-ce qu’on tourne ? » a même lancé Robert Downey Jr.

Mais n’en déplaise aux fans de Marvel, ces bruits de couloir resteront certainement sans suite. Invité à s’exprimer sur le sujet par BBC Radio 1, Holland a mis les choses au clair : « Je mentirai si je vous disais qu’il n’y avait jamais eu de conversations par le passé à propos d’un éventuel remake. Mais ce film est si parfait, qu’il est impossible de l’améliorer. » a-t-il expliqué, avant de préciser que le duo serait en revanche partant pour jouer la scène du deepfake, et de conclure, « Je vais en parler à Robert et voir ce qu’on peut faire. ».

Quant au principal concerné, Robert Zemeckis – qui planche actuellement sur le remake de Pinocchio pour Disney – le cinéaste n’avait laissé plané aucun doute sur le retour de sa saga, dont il n’a pas cédé les droits. Ce dernier répondait dans un entretien accordé au Telegraph en 2015 : « Oh, Mon Dieu, non. (…) Cela ne peut se produire avant que Bob (Gale, coscénariste des films, ndlr) et moi ne soyons morts. Et je suis sûr qu’ils le feront, à moins qu’il y ait un moyen pour nos successions de les stopper.». Voilà qui a le mérite d’être clair.

Ironiquement, avant la sortie du premier volet et son triomphe au box-office, les studios ne se disputaient pas le scénario. Selon Bob Gale, Columbia Pictures l’aurait jugé « pas assez sexuel », suggérant aux deux auteurs de proposer la comédie à Disney. La firme aux grandes oreilles aurait à son tour refusé, jugeant au contraire que le fameux coup de cœur de la mère de McFly pour son fils ne cadrait pas avec les valeurs de la maison. Trente-quatre ans plus tard, la compagnie aura sans doute changé d’avis.

Si Tom Holland sera prochainement à l’affiche de l’adaptation des jeux Uncharted, il n’est donc pas près de toucher à un Hoverboard.