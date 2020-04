Résumé : Ce recueil de 29 entretiens, menés par Noël Simsolo entre 1969 et 1985, donne la parole à des cinéastes français (Claude Chabrol, François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette…), allemands (Werner Herzog, R.W. Fassbinder), japonsais (Nagisa Oshima, Yoshishige Yoshida), des comédiens, des collaborateurs artistiques. Toutes ces conversations témoignent d’une même passion : celle d’œuvrer pour le cinéma, qu’importent les conditions économiques, les mœurs, l’époque.

♥♥♥♥♥

Réalisateur, acteur, scénariste, et romancier, Noël Simsolo fait partie de ces critiques de cinéma pour lesquels l’écriture ne peut s’envisager sans l’écoute du mot prononcé et non seulement de l’image vue. Aussi, la préparation, l’enregistrement et la retranscription d’entretiens occupe une place centrale dans son œuvre littéraire (mais aussi radiophonique si l’on se rappelle son activité à l’antenne de France Culture). Le présent ouvrage se propose de condenser ce travail en l’articulant à un corpus précis et éclectique. Le terme de « nouvelle vague » s’envisage en effet ici selon son acceptation plurielle. Il y a d’abord les deux générations qui constituèrent la singularité du cinéma français à partir de la fin des années 1950 et jusqu’au début des années 1980, mais aussi les novateurs et Jeunes Turcs qui marquèrent le cinéma international à partir de la décennie 1970. De Claude Chabrol à Yoshishige Yoshida en passant par François Truffaut, Eric Rohmer, Néstor Almendros, Romain Goupil, Wim Wenders ou Werner Herzog, ce panorama assure une redécouverte certaine de périodes communément marquées par la rencontre des révolutions culturelles et cinématographiques. Pour la plupart publiés dans des revues (Image et Son, ZOOM, Cinéma Pratique…), les entretiens, dont certains sont inédits (ainsi de cette instructive discussion datée de 1970 avec Philippe Garrel), associent brillamment questions de création, problématiques formelles, explorations thématiques, retour sur les parcours et références. Simsolo ne se contente pas d’interroger les artistes mais entame de véritables dialogues qui permettent de dépasser le simple jeu du question/réponse. Le rôle joué par le commentaire chez Rohmer, l’articulation du langage chez Duras, le rapport au tempérament bourgeois chez Truffaut, la relation de Herzog avec ses compatriotes, la montée en puissance de l’individualisme dans la société japonaise décrite par Oshima constituent des points d’entrées parfaitement développés. Au-delà des seuls cinéastes, l’ouvrage accorde une place certaine aux collaborateurs de création (l’actrice Bulle Ogier, la monteuse Agnès Guillemot, le compositeur Michel Legrand…) qui offrent un regard de biais et une densité supplémentaire à cette réflexion chorale. Assorti d’un index des films et des noms fort utile, cet ouvrage approfondit intérieurement nos connaissances sur ces différentes périodes-clés de l’histoire du cinéma.