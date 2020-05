Synopsis : Depuis près de 70 ans, des équipes exceptionnelles d’artistes et d’ingénieurs, les « Imagineers », ont fait de la vision d’un homme – Walt Disney – un phénomène mondial qui enchante des millions de visiteurs au travers de nombreux parcs à thèmes. La réalisatrice et productrice Leslie Iwerks a eu accès à des séquences uniques et à des documents inédits qui permettent d’entrer comme jamais dans les coulisses de Walt Disney Imagineering, la filiale de conception et de développement de The Walt Disney Company. Les spectateurs vont ainsi découvrir tout ce qu’implique la création, la conception et la construction d’une douzaine de parcs Disney dans le monde entier.

♥♥♥♥ ♥

Savez-vous qui se cache derrière la conception des parcs à thème Disney ? Depuis sa création en 1952, Walt Disney Imagineering réunit des équipes d’ingénieurs et d’artistes visionnaires, surnommées les « Imagineers ». Leur mission : innover constamment dans l’invention d’attractions. Si Walt Disney est souvent remémoré pour son apport à l’art de l’animation, on a tendance à oublier qu’il a inventé une discipline à part entière nommée l’imaginiérie ou imagineering en anglais. Celle-ci se démarque des approches plus traditionnelles de muséographie, architecture et scénographie en reposant principalement sur l’imagination des concepteurs. À la différence de ses prédécesseurs, elle ne se contente pas de présenter des objets à ses visiteurs, mais vise principalement à leur offrir l’expérience la plus époustouflante possible. Inventée lors de la création de Disneyland Park, elle est à l’origine du parc à thème tel que nous le connaissons aujourd’hui. Au cours des six épisodes, la série documentaire réalisée par Leslie Iwerks (L’Histoire de Pixar, La Main Derrière la Souris : L’Histoire d’Ub Iwerks) nous plonge dans l’histoire qui a fait du Royaume enchanté de Disney un incontournable du tourisme et loisirs, se positionnant quasiment d’emblée en première place pour ce secteur. La documentariste, petite-fille du créateur de la plus célèbre des souris et fille de l’ex-Imagineer Don Iwerks, s’est déjà penchée sur des sujets rattachés à Disney dans ses réalisations précédentes. Elle assemble interviews et images d’archives pour retracer une chronologie allant de l’élaboration du parc original en Californie dans les années 1950 aux nouvelles attractions autour des derniers univers rachetés par la compagnie, tels que Star Wars et Marvel. Cette trajectoire d’exception est narrée par Angela Bassett. Chaque chapitre aborde une période particulière dans l’évolution des enjeux pour la manufacture de rêves.

L’endroit le plus joyeux du monde, le premier épisode, recouvre la période entre l’émergence du concept dans l’esprit de Walt Disney à la mort de ce dernier en 1966. En plus d’anciens films et photos, certains des ex-Imagineers qui ont vécu et participé à la naissance des célèbres parcs à thème viennent apporter leurs témoignages. Reprenant cette épopée juste après la mort de l’animateur qui a marqué le XXème siècle, Que ferait Walt ? est une sorte d’hommage à celui qui a révolutionné le domaine du divertissement. Cet acte posthume nous montre comment l’équipe extraordinaire a tout mis en œuvre pour concrétiser les nombreux projets qui n’ont pas pu aboutir de son vivant.

Au-delà de son expansion, d’abord sur le territoire étasunien avec Walt Disney World en Floride, puis à l’international avec un site dans la région de Tokyo, on découvre aussi l’édification d’attractions phares, telles que Pirates des Caraïbes, The Haunted Mansion et Space Mountain. Ces dernières sont toujours des points majeurs dans les divers parcs Walt Disney à travers le monde. Les Rois Midas et Ça passe ou ça casse sont consacrés à la reprise de l’empire par Michael Eisner et Frank Wells. La disparition de Wells dans un accident d’hélicoptère oblige la société de conception d’attraction à étendre son activité à une gamme de produits plus large, notamment en concevant des bateaux de croisière et le zoo Disney’s Animal Kingdom. Une nouvelle polyvalence de la création d’univers destinés aux loisirs qui conduit la compagnie à des succès et des échecs.

Les deux derniers épisodes portent principalement sur la nécessité de réactualiser les attractions classiques et d’intégrer de nouveaux univers aux parcs Disney avec une conclusion sur les éventuelles futures missions de cette équipe de créateurs afin de continuer à procurer du rêve aux visiteurs. Le docu-série qui recouvre les presque 70 ans d’existence de ce laboratoire pionnier dans le domaine de la conception de parcs d’attractions nous emporte vers une belle découverte des coulisses de la construction de ce royaume enchanté qui compte désormais douze antennes éparpillées dans le monde entier.