Le cinéaste britannique a ouvert un kickstarter afin de financer Madi : Once Upon A Time In The Future, sa BD située dans l’univers SF de ses films Moon et Mute.

Après un détour par le blockbuster avec l’adaptation du jeu vidéo Warcraft : Le Commencement, le cinéaste britannique, fils du chanteur David Bowie, veut offrir une suite à son diptyque science-fictionnel Moon et Mute.

Bien que situés dans le même univers, les deux films sortis en 2009 et 2018 ne présentent pas assez de connexions pour en débuter une franchise au cinéma. Duncan Jones a donc décidé de proposer Madi, un troisième volet sous forme de roman graphique.

Comme le rapporte The Playlist, le réalisateur est actuellement à la recherche de fonds pour lancer son projet intitulé « Madi : Once Upon A Time In The Future » et aurait opté pour le financement participatif via Kickstarter pour l’aider à adapter son scénario en bande dessinée.

L’histoire résumée sur la page de présentation sera mise en images par une équipe d’artistes, et coécrite par l’autrice Alex De Campi. Cette dernière, également réalisatrice de clips musicaux, a notamment scénarisé quelques épisodes de l’anime japonais inspiré par Blade Runner signé Shinichiro Watanabe.

L’intrigue suivra Madi Preston, vétérane de l’unité d’élite des opérations spéciales J-Squad en Grande-Bretagne. L’héroïne, à la retraite et endettée, doit continuer de financer la technologie dont elle et ses hommes ont bénéficié durant leurs années de service. Les anciens soldats officient donc en tant que mercenaires pour le compte du conglomérat britannique Liberty Inc. Une condition dont tente de s’extraire Madi en acceptant un emploi externe à ses activités qui lui permettra de vivre convenablement avec sa sœur. Cependant, la nature de la mission va la confronter à un dilemme et la pousser à prendre la fuite. Commence alors un road-trip qui s’étendra sur 260 pages.

D’après la description du Kickstarter, le roman serait en grande partie achevé, et les dessins et l’univers graphique aux influences cyberpunk – dont plusieurs aperçus et croquis préparatoires sont disponibles sur la page du projet – sont quasiment terminés, rendant possible la publication du livre édité par Z2 Comics d’ici novembre prochain.

Malgré des fonds de plus de 217 000 euros et quelques 4 700 contributeurs, dépassant largement l’objectif initial de 45 859 euros, les dons sont encore ouverts pour une vingtaine de jours et l’avancée de l’ouvrage continue d’être actualisée. Dans un tweet publié le 21 mai, Duncan Jones se félicite déjà du résultat, indiquant que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.