L’exploitant AMC pourrait mettre la clé sous la porte, faisant état d’une perte nette de plus de 2 milliards de dollars depuis janvier 2020. La réouverture ses salles augure un défi de taille pour le groupe.

Alors qu’en France, les cinémas préparent leur réouverture pour le 22 juin prochain sous des conditions contraignantes, l’exploitant AMC, en difficulté depuis plusieurs années, cumule les pertes et pourrait ne pas se remettre de la pandémie.

Selon un dépôt dont les chiffres ont été relayés par IndieWire le 3 juin dernier, AMC encaisse une perte nette de plus de 2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2020. Un montant considérable pour le groupe qui exploite actuellement 996 cinémas pour 10.993 écrans dans 15 pays.

En 2019 déjà, AMC avait déclaré une perte de plus de 130 millions de dollars, et fait désormais part d’une incapacité à faire des bénéfices et rembourser sa dette. Une situation qui met en péril l’avenir de l’exploitant : « Nous pourrions ne pas être en mesure d’obtenir de liquidités supplémentaires et tout allégement accordé par les prêteurs, les organismes gouvernementaux et les partenaires commerciaux pourrait ne pas être adéquat et inclure des conditions onéreuses », a récemment déclaré le groupe. « En raison de ces facteurs, il existe un doute réel quant à notre capacité de poursuivre nos activités pendant une période raisonnable. », ajoute AMC, cité par le site américain.

La réouverture des salles et le redémarrage de l’industrie pourrait même accélérer la fermeture des salles du groupe. Si l’on redoute une seconde vague de Covid-19, les incertitudes énoncées dans le document, notamment dues à la distribution de films comme la raréfaction de titres exclusifs, et « l’utilisation accrue de méthodes alternatives de livraison de films ou d’autres formes de divertissement », pourraient faire pencher la balance du côté du dépôt de bilan. D’où la nécessité de « réagir de manière adéquate à la pandémie », souligne encore le groupe, conscient des défis induis par la reprise du secteur post-confinement qui rend le public méfiant.

Créée dans les années 1920, la chaîne AMC Entertainment a longtemps été un poids lourd de l’exploitation aux États-Unis, où elle possède encore 630 cinémas pour 8.048 écrans. La société devra rendre compte de ses résultats financiers après le 9 juin prochain.