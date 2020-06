Après des semaines de longues négociations entre plusieurs majors américaines, les droits d’adaptation en série du roman La dictatrice de Diane Ducret reviennent à Fox Extended Network.

C’est finalement Stacey Sher, grande productrice d’Hollywood, derrière entre autres plusieurs films de Quentin Tarantino (Django Unchained, Les huit salopards), qui est parvenue à convaincre la romancière franco-belge Diane Ducret, de lui céder les droits de son dixième ouvrage.

Selon l’éditeur Flammarion, l’intrigue de La dictatrice prend place en 2023 et relate l’ascension d’une femme, Aurore Henri, qui va émerger du chaos politique et économique touchant l’Europe et l’Occident. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d’acier, un espoir fou, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix et l’harmonie. Mais aussi une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition démesurée.

Ce roman de politique-fiction publié en janvier dernier va ainsi être transposée en série télévisuelle, comme l’évoque Anna Pavlowitch, présidente des éditions, dans un communiqué de presse.

C’est donc en plein confinement et depuis l’appartement de sa grand-mère, à Biarritz, que l’autrice a pu suivre les enchères et la négociation des droits par l’agence américaine Creative Artists Agency (CAA), basée à Los Angeles, UBBA et le service de développement internationale de Flammarion. Le tout pour une offre à six chiffres, selon selon la maison d’édition.

Diane Ducret, à qui l’on doit notamment Femmes de dictateur et La meilleure façon de marcher est celle du flamant, fera quant à elle également partie du projet puisqu’elle assurera la production exécutive aux côtés de Stacey Sher.

L’écrivaine et égérie de la marque de luxe Mont-Blanc révèle également que la recherche de l’interprète d’Aurore Henri – personnage principal de l’oeuvre – est en cours, mais que rien ne serait annoncé avant la signature.

Le nombre d’épisodes et le nom du ou des cinéaste(s) à qui sera confié la réalisation restent encore inconnus.

Olivia Daëron-Precy