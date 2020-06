En conséquence du report des prochains Oscars au 25 avril 2021, les Golden Globes sont également reportés. Le nouveau coup d’envoi de la saison des récompenses hollywoodiennes est désormais fixé fin février.

L’Association hollywoodienne de la presse étrangère (Hollywood Foreign Press Association) a fait connaître la nouvelle date des récompenses qui chaque année donnent le ton du palmarès des statuettes.

Dans la foulée de la 93e cérémonie des Oscars, les Golden Globes se tiendront donc le dimanche 28 février 2021, plutôt qu’en janvier. Ce nouveau rendez-vous correspond ironiquement à la date habituelle des Oscars, fait remarquer Deadline. Une décision inévitable compte-tenu des multiples bouleversements qu’a connu l’industrie du cinéma et de télévision depuis février 2020, engendrés par la pandémie de Covid-19.

Effet boule de neige, les autres cérémonies dépendant des Golden Globes, dont les BAFTA (reportés au 11 avril), les Independent Spirit Awards, les Critics’ Choice Awards (reportés au 7 mars) et le Santa Barbara International Film Festival, se sont alignées sur ce décalage pour coïncider avec la nouvelle date. Quant aux SAG Awards (Screen Actor Guild Awards) et autres remises de prix de la profession, ceux-ci ne devraient pas tarder non plus à leur emboîter le pas. Tout comme la prestigieuse soirée des Oscars, le délai d’admissibilité des films présentés a été rallongé pour chacune des cérémonies.

Concernant les Golden Globes, – qui pourraient être compromis par le Super Bowl, précise le site américain – d’autres informations sont en attente, notamment les modalités et changements éventuels entourant la soumission des œuvres. La HFPA a ajouté dans son communiqué pour annoncer la nouvelle date, des informations à nouveau reprises par Deadline : « Afin d’accommoder les productions cinématographiques et télévisuelles nationales et internationales, la HFPA fournira d’autres directives sur l’admissibilité, la période de vote et le calendrier révisé des annonces de candidatures au cours des prochaines semaines. ». Un message on ne peut plus clair.