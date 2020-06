Johnny Depp, Mark Rylance et Robert Pattinson se donnent la réplique en uniforme dans le premier trailer du discret et pourtant prometteur Waiting for the Barbarians, un drame au message humaniste adapté du roman de J.M. Coetzee.

Un film d’époque réunissant deux têtes d’affiches, Johnny Depp, dont les succès sur grand écran se font de plus en plus rares, et Robert Pattinson, en pleine ascension, que l’on retrouvera dans Tenet, le nouveau Nolan et sur le point d’endosser le costume de Batman.

Malgré cette distribution alléchante, qui compte également l’oscarisé Mark Rylance (Le Pont des Espions), l’arrivée de Waiting for the Barbarians (En attendant les barbares) fait pourtant peu parler de lui.

Et pour cause, s’il a été présenté en sélection officielle de la Mostra de Venise 2019 et à Deauville, aucune sortie en salle n’a encore été annoncée pour le film réalisé par le Colombien Ciro Guerra (Les Oiseaux de passage, L’Étreinte du serpent), qui sortira en VOD le 7 août prochain, aux États-Unis.

L’histoire, tirée du roman éponyme de l’auteur Sud-Africain J.M. Coetzee, se construit comme une allégorie critique de l’Apartheid (et de tout système xénophobe) à travers un récit qui présente des accointances avec plusieurs périodes de l’Histoire sans être daté.

Au sein d’une colonie frontalière d’un empire sans nom, le destin d’un Magistrat (Mark Rylance) qui attend paisiblement de prendre sa retraite bascule à l’arrivée du Colonel Joll (Johnny Depp). L’homme présente un rapport sur la sécurité de la frontière, annonciateur selon lui d’une attaque planifiée par les « barbares » contre le régime. Joll met alors en place une véritable inquisition pour endiguer le soulèvement, poussant le Magistrat à remettre en question sa loyauté envers l’empire devant les actes de cruauté perpétrés sur les prisonniers.

Le drame historique dans lequel Pattinson jouera Mandel, un officier, n’est pas la seule adaptation de l’œuvre de Coetzee, parue en 1980. Un opéra éponyme composé par Philip Glass a également été créé en 2005, transposant le message et les références du romancier dans une critique de la Guerre d’Irak.

Le trailer proposé par Samuel Goldwyn Films depuis le 24 juin, et relayé par Collider, laisse rêveur. Un désert et des plans d’ensemble sublimes qui rappellent les grandes épopées du genre, Rylance d’ores et déjà émouvant, Depp en antagoniste colonial et violent semble également briller dans ce contre-emploi, et Pattinson devrait consolider le tout. Direction artistique et acteurs sont donc au service de ce drame universel, qui devrait marquer les esprits.