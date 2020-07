Le fils de David Cronenberg revient avec un nouveau thriller d’épouvante indé distribué par Neon, dont le premier trailer livre un aperçu crispant.

Huit ans après Antiviral, dans lequel des fans s’injectent sciemment les pathologies dont souffrent leurs idoles, une dystopie effrayante sacrée meilleur premier film canadien au Festival de Toronto 2012, le fils de David Cronenberg continue de tracer son propre parcours de cinéaste.

Le réalisateur revient avec Possessor, une nouvelle incursion dans le cinéma de genre et le body horror distribuée par Neon. Sorti ce 16 juillet, le trailer de cette probable pépite sanglante portée par le duo Andrea Riseborough (Birdman, Oblivion) et Christopher Abbott (Girls, It Comes at Night), présentée à Sundance en janvier dernier, promet déjà quelques maux de crâne.

Et c’est peu dire puisque l’intrigue est centrée sur les mœurs assassines d’une société spécialisée dans les implants cérébraux afin de commettre des meurtres, rappelle IndieWire. La trame résumée par Sundance suivra l’une des employées zélées de l’entreprise, Tasya Vos (Riseborough), marquée au fer rouge par ses expériences, à son tour menacée de perdre le contrôle d’elle-même lorsqu’elle se retrouve piégée dans l’esprit d’un homme (Abbott). Commence alors une lutte acharnée pour la survie de son identité.

Une trituration des méninges désagréables, espère Neon, qui s’apprête également à sortir Palm Springs sur Hulu, une comédie mêlant drame et romance autour du principe de la boucle temporelle.

La date de sortie de Possessor n’a pas encore été précisée mais devrait être annoncée sous peu. La première bande-annonce laisse entrevoir un métrage des plus gores et perturbants, à l’image du précédent opus de Cronenberg, qui marche dans les pas de son célèbre paternel après deux courts et un long-métrage, imposant une patte différente et non moins horrifique que celle de ce dernier dans le cinéma d’horreur. Découvrez le trailer sans plus attendre.