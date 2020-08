Après avoir été interrompu par le confinement, le drame situé à l’époque viking de Robert Eggers est relancé, avec la chanteuse Björk et sa fille dans la distribution.

Le réalisateur des prenants The Witch et The Lighthouse peut enfin faire avancer son nouveau projet intitulé The Northman, un long-métrage qui devrait plonger les spectateurs au cœur de la période viking.

Une fiction d’autant plus intrigante que le choix du sujet est encore rare sur grand écran, et que la distribution s’avère bien garnie : Alexander et Bill Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang (Dracula), mais aussi Anya Taylor-Joy (The Witch) et Willem Dafoe (The Lighthouse), ont été annoncés au casting. Du très beau monde à même de porter une épopée historique digne de ce nom.

En plus de cette liste, deux autres noms ont été dévoilés par un membre de l’équipe du film : la chanteuse-autrice-compositrice islandaise Björk et sa fille, Ísadóra Bjarkardóttir Barney, issue de sa relation avec l’artiste Matthew Barney.

La star devrait interpréter un rôle des plus alléchants, puisque la source indique qu’elle jouera une sorcière, « The Slav Witch ». Comme le précise The Film Stage, il s’agira du grand retour de Björk au cinéma après son expérience traumatisante de Dancer in The Dark de Lars von Trier, et une apparition en 2005 dans Drawing Restraint 9, film expérimental de son ex-compagnon.

En ce qui concerne l’intrigue, celle-ci devrait se dérouler au Xe siècle et conter la quête d’un prince nordique (Alexander Skarsgård), désirant venger la mort de son père. Une fiction ambitieuse qui nécessite un travail artistique conséquent pour recréer le monde médiéval nordique.

C’est ce qu’affirme Robert Eggers qui a révélé en marge de la production que « des milliers de costumes et d’accessoires » ainsi que des villages entiers ont été conçus pour l’occasion, le tout avec une flopée de figurants et story-board bien chargé. De attendre un résultat d’envergure pour servir ce sujet prometteur.