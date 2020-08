L’acteur américain de 43 ans, qui incarnait le roi T’Challa dans Black Panther, est décédé ce vendredi 28 août d’un cancer du côlon, à Los Angeles. Il ne l’avait jamais évoqué publiquement.

C’est tragique ! Après quatre années de lutte contre sa maladie, la star du succès planétaire Back Panther s’est éteinte à son domicile, auprès de sa femme Taylor Simone Ledward et de ses proches. Sa disparition a été annoncée dans un communiqué publié sur Twitter par sa famille.

Chadwick Boseman n’avait jamais évoqué publiquement son cancer, diagnostiqué en 2016. La star avait continué de fréquenter les plus grands plateaux de tournages hollywoodiens, malgré les « innombrables opérations et chimiothérapies ». « C’était un vrai combattant. Chadwick a persévéré malgré tout cela » ont annoncé ses proches.

S’il faisait partie du casting de Da 5 bloods, le dernier long-métrage de Spike Lee diffusé sur Netflix en juin dernier, Boseman était notamment connu pour avoir incarné le roi T’Challa dans Black Panther, première œuvre des studios Marvel à mettre en scène un protagoniste noir.

Le film, réalisé par Ryan Coogler et véritable succès panétaire ayant engrangé plus d’un milliard de dollars au box office, relate le combat mené par le roi T’Challa pour défendre sa nation de Wakanda.

Nommé pour l’Oscar du meilleur film -une première pour une adaptation d’un comics-, Black Panther fut un événement porteur aux États-Unis, brisant les stéréotypes tout en dépeignant un pays africain prospère. « Incarner le roi T’Challa avait été le grand honneur de sa carrière », précise le communiqué. La star hollywoodienne devait retrouver ce rôle pour un second opus de Black Panther, prévu pour 2022.

Fils d’une infirmière et d’un petit entrepreneur, cet homme né en 1976 à Anderson en Caroline du Sud avait entamé sa carrière fulgurante en prêtant ses traits, dans 42 de Brian Helgeland, à la légende du baseball Jackie Robinson, premier joueur afro-américain à avoir évolué dans les Ligues Majeures de baseball.

On avait également pu le couvrir en 2014 dans le film biographique Get On Up de Tate Taylor, qui retrace la vie de James Brown, dans le rôle central du « Parrain de la Soul ». Et dans l’excellent Message from the King de Fabrice du Welz en 2017. Dans le MCU, son personnage de Black Panther est apparu dans Captain America : Civil War (2016), Avengers : Infinity War, (2018) et Avengers : Endgame (2019).

De nombreuses personnalités ont réagi à l’annonce de la mort de cette icône qui a contribué à remettre en question les représentations à Hollywood : Joe Biden et la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, mais aussi des stars qui lui ont donné la réplique, comme Mark Ruffalo sur Twitter « Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer (…) repose en paix, roi ». Ou encore Chris Evans, l’interprète de Captain America s’est lui aussi exprimé : « Il était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il avait encore tant de travail formidable à donner. »

Olivia Daëron-Precy