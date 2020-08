La fiction télévisée de Ridley Scott distribuée par HBO s’annonce comme l’un des gros titres en matière de séries de science-fiction, avec un avant-goût des plus intrigants, mené par Amanda Collin et Travis Fimmel.

L’un des grands maîtres du spectacle science-fictionnel au cinéma revient au petit écran pour la première fois après son projet The Vatican (2013), qui n’avait pas abouti.

En effet, Ridley Scott fait son entrée dans l’univers des séries, et d’après les premières images de Raised by Wolves dévoilées ce 5 août par HBO, force est de constater que le réalisateur d’Alien et de Blade Runner place la barre très haut.

Annoncée comme l’un des programmes phares de la nouvelle plateforme HBO Max au printemps, la série dont la première saison comptera dix épisodes, les deux premiers réalisés par Scott, sera centrée sur l’histoire d’androïdes chargés d’élever un groupe d’enfants sur une « planète vierge mystérieuse », relate notamment Consequence of Sound.

Les divergences religieuses scindant la colonie humaine naissante, les extraterrestres se trouveront rapidement dépassés pour mener à bien leur mission. Un récit émaillé d’enjeux dystopiques et un terreau narratif qui a déjà fait ses preuves en science-fiction.

La bande-annonce entretient le mystère autour de ces gardiens, se focalisant sur l’un d’entre eux, à l’apparence d’une femme, personnage intriguant auquel l’actrice danoise Amanda Collin (The Exception, Darkland) prête ses traits. Cette dernière tente d’enseigner la survie à ses petits disciples, leur contant l’histoire des Trois Petits Cochons. On devine alors qu’une menace se profile. S’en suit une escalade d’action où s’entremêlent la notion de natalité, et quelques images aussi effrayantes que fascinantes.

Au beau milieu de cette démonstration qui laisse entrevoir quelques pics de virtuosité, Travis Fimmel (Vikings) pourrait tirer son épingle du jeu dans la peau d’un antagoniste charismatique, et dont les motivations demeurent opaques. À leurs côtés, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, ou encore Ivy Wong complètent le casting.

Alors que Ridley Scott s’attelle à tourner son prochain blockbuster historique, The Last Duel, porté par Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck en armure, lequel sortira en octobre 2021, Raised by Wolves devrait être diffusée à partir du 3 septembre sur HBO, et dans la foulée sur OCS, mais aucune date n’a encore été communiquée.