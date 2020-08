Après une première bande-annonce mise en ligne en décembre dernier, Wonder Woman 1984 s’offre un nouveau trailer, qui met à l’honneur le personnage de Cheetah et apporte des précisions sur le déroulement de ce nouvel opus.

C’est lors du DC FanDome, un événement dédié aux fans des DC comics, que la réalisatrice Patty Jenkins, accompagnée des acteurs Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal, a dévoilé la seconde bande-annonce des aventures de Diana Prince/Wonder Woman.

Alors que le premier opus prenait place au cœur de la Première Guerre mondiale, notre Amazone plonge cette fois au cœur des années 80, en pleine Guerre Froide, pour s’opposer à l’Union Soviétique et affronter la redoutable Cheetah.

L’une des nouveautés de cette nouvelle bande-annonce est l’apparition en guépard du personnage de Cheetah, une archéologue britannique capable de se transformer et qui va devoir affronter Diana. Si nous avions déjà pu la découvrir dans le trailer officiel, son apparence féline était encore tenue secrète. Des fans avaient pu se faire une idée de la transformation physique du personnage grâce à des produits dérivés commercialisés à son effigie, mais les nouvelles images dévoilent désormais la métamorphose de Barbara Ann Minerva, campée par Kristen Wiig (Mes meilleurs amies, SOS Fantômes de Paul Feig).

L’autre antagoniste du film, Maxwell Lord, un riche homme d’affaires abusant de son pouvoir de télépathie pour contrôler l’esprit des gens, incarné par Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian), est également présenté. D’autre part, la réapparition de Steve Trevor (Chris Pine), grand amour de Diana et laissé pour mort dans le dernier volet, se confirme bel et bien. Le pilote de l’armée américaine sera donc de retour pour assister Wonder Woman dans ses nouveaux challenges.

Des plans dans le premier trailer laissaient sous-entendre que l’enfance de Diana serait évoquée. Cette hypothèse semble se confirmer, avec des images supplémentaires d’une fillette brune et dont le montage laisse à penser qu’il s’agit de Diana enfant. Nous avions également pu l’entrevoir dans son costume ailé doré. Des précisions sont apportées dans ce nouveau trailer sur ce combat final et décisif qui aura donc lieu entre la super-héroïne et Minerva.

Initialement prévue en juin, la sortie en salle de Wonder Woman 1984 a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, comme la majorité des autres grands films. Rendez-vous donc dans les salles le 30 septembre.

Olivia Daëron-Precy